انتقاد سخنگوی ناتو از مواضع ضدغربی حامد کرزای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اظهارات ضدغربی اخیر "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان مقامهای ناتو را هم به واکنش واداشت.

کرزای به تازگی غرب و بویژه آمریکا را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متهم کرده که این اقدام وی واکنش های منفی مقامهای کاخ سفید را در پی داشته است.

در همین رابطه "جیمز اپاتورای" سخنگوی پیمان آتلانتیک شمالی ضمن انتقاد از این رویکرد کرزای مدعی شد که نیروهای خارجی به منظور حفظ امنیت و حمایت از مردم افغانستان به این کشور آمده اند.

این در حالی است که طی عملیات نظامی ناتو و نیروهای کمک به امنیت افغانستان موسوم به ایساف هزاران تن از شهروندان افغانی بی خانمان شده و یا جان خود را از دست داده اند.

وی در عین حال سخنان رئیس جمهوری افغانستان را نگران کننده خوانده و خواستار تغییر مواضع دولت کرزای در قبال نیروهای غربی شد.

به گفته وی هدف ناتو از هزینه کردن میلیونها دلار و اعزام بیش از 120 هزار نظامی به افغانستان حمایت از دولت و مردم این کشور است.