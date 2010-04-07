انهدام بیش از 40 تن مواد غذایی فاسد در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین منوچهر مهرام سه شنبه شب در جمع خبرنگاران استان گفت: در سال 88 در بازرسی‌ و نظارت‌های انجام شده 43 تن مواد غذایی فاسد از مغازه‌ها انبارها و بنک‌داری‌ها در قزوین جمع آوری ومعدوم شد.



مهرام افزود: با شناسایی موادغذایی فاسد تعداد 4 هزار و 358 نفر از متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند که پرونده آنها در شعب ویژه‌ای که برای این منظور پیش بینی شده بود رسیدگی می شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته 349 باب اماکن غیر بهداشتی نیز تعطیل شدند و دو هزار و 440 مورد نمونه ‌برداری از مواد بهداشتی و 100 هزار مورد کلرسنجی آب نیز انجام شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پرشکی با اشاره به هفته سلامت که از 18 تا 24 فروردین ماه از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است، تصریح کرد: شعار امسال هفته سلامت، شهرنشینی و سلامت جامعه تعیین شده است.

این مسئول یادآور شد: تغییر الگوی غذایی و استفاده از غذاهای آماده و فست ‌فود، بروز بیماری‌های افسردگی و خستگی مفرط، ترافیک و آثار آن بر مردم و آلودگی هوا، نوع ارتباطات مردم با هم و فرهنگ رانندگی مواردی است که در زندگی ما به عنوان یک پدیده شهر نشینی مطرح است و سلامت مردم را به خطر انداخته است.

به گفته مهرام سازمان جهانی بهداشت با انتخاب شعار شهرنشینی و سلامت بدنبال تذکر و هشدار به مردم است تا سلامت خود را جدی بگیرند.

وی با اشاره به آموزش پذیری جوانان و نوجوانان در سنین پائین هم گفت: با توجه بیشتر به آموزش سلامت در مدارس باید درهفته سلامت همه دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش دست به دست هم داده و اهمیت و جایگاه سلامتی را به مردم یادآوری کنند تا بتوانیم با اطلاع رسانی اصولی به فرهنگ سازی در این زمینه کمک کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام برنامه های هفته سلامت در استان اظهار داشت: نواخته شدن زنگ سلامت، درجه ‌بندی مدارس از لحاظ بهداشتی، انتخاب شهر محمدیه به عنوان شهر سالم، آموزش عمومی از طریق رسانه ملی، راهپیمایی موتورسواران با کلاه ایمنی، همایش مشترک آموزشی با سپاه از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته است.