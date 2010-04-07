تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هجدهم فروردینماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم ربیع الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم آوریل سال 2010 میلادی.
* بوردو فرانسه - لیون فرانسه
* منچستریونایتد انگلستان - بایرن مونیخ آلمان
- چهارمین روز از رقابتهای کبدی قهرمانی جهان امروز درحالی در هندوستان پیگیری می شود که تیم ملی کشورمان با تیم هند دیدار می کند.
- تیم تکواندو قوامین با در اختیار داشتن چند عضو تیم ملی صبح امروز جهت شرکت در یک تورنمنت بین المللی راهی بلژیک می شود.
- دومین روز از بیست و دومین دوره رقابتهای تکواندو بین المللی جام فجر بدون امروز در سالن شهید افراسیابی تهران پیگیری می شود.
نظر شما