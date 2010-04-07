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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۲۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و برگزاری دومین روز از بیست و دومین دوره رقابت‌های تکواندو بین المللی جام فجر از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هجدهم فروردین‌ماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم ربیع الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم آوریل سال 2010 میلادی.

- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 2 دیدار زیر پیگیری می شود:
* بوردو فرانسه - لیون فرانسه
* منچستریونایتد انگلستان - بایرن مونیخ آلمان

- چهارمین روز از رقابت‎های کبدی قهرمانی جهان امروز درحالی در هندوستان پیگیری می شود که تیم ملی کشورمان با تیم هند دیدار می کند.

- تیم تکواندو قوامین با در اختیار داشتن چند عضو تیم ملی صبح امروز جهت شرکت در یک تورنمنت بین المللی راهی بلژیک می شود.

- دومین روز از بیست و دومین دوره رقابت‌های تکواندو بین المللی جام فجر بدون امروز در سالن شهید افراسیابی تهران پیگیری می شود.

کد مطلب 1059048

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