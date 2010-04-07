تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هجدهم فروردین‌ماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم ربیع الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفتم آوریل سال 2010 میلادی.

- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 2 دیدار زیر پیگیری می شود:

* بوردو فرانسه - لیون فرانسه

* منچستریونایتد انگلستان - بایرن مونیخ آلمان