سیستان و بلوچستان نیاز بیشتری به توسعه مراکز آموزشی و فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شامگاه سه شنبه در دیدار با رئیس و معاونین سازمان آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس و اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب به ضریب هوشی بالای دانش آموزان منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری از 332 طرح آموزشی در سال گذشته نشان از توجه ویژه دولت به حوزه آموزش و تحصیل فرزندان این منطقه است.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین احداث یک باب واحد آموزشی در کمتر از 18 روز در روستای سندگل از توابع بخش پشت آب شهرستان زابل را از توانمندی های مدیریتی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد .

وی تأکید کرد: مدیران اجرایی استان در سالجاری نیز با همت مضاعف و کار مضاعف می توانند با پشتیبانی دولت و همراهی مردم افق های بسیار بلندی را در این زمینه هدف گذاری کنند .

آزاد عنوان کرد: بهره برداری از طرح بزرگ فرهنگسرای جوان در زاهدان، تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیز موزه میراث فرهنگی پس از دو دهه فراز و نشیب در مرکز استان، تأسیس دانشکده اقتصاد، اخذ 26رشته جدید تحصیلی و راه اندازی مرکز شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای با فناوری های نوین طی یکسال گذشته، نشانه توجه دولت به مقوله آموزش، تحصیلات تکمیلی و اشتغال در استان سیستان و بلوچستان است.