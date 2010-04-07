حجت‌الاسلام عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: خطیبان عمومی نقش مهمی در جامعه دارند و باید در بیان مطالب دقت لازم را داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اهمیت این نقش دوره آموزشی طرح تربیت خطیب عمومی در راستای ارتقای سطح دانش و بینش خطبا و بهبود روشهای خطابه و سخنوری توسط اداره کل تبلیغات استان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین یادآور شد: خطبای برگزیده در این دوره آموزشی، در 142 ساعت آموزش دیده و مباحث خطابه و بلاغت در ادبیات فارسی، متون دینی و ادبیات آئینی، آشنایی با فرق و مذاهب انحرافی، حدیث‌شناسی و فقه‌الحدیث، آسیب‌شناسی و روانشناسی تبلیغ از مواردی است که در این دوره آموزشی تدریس می‌شود.

وی گفت: فن سخنوری و خطابه، مقتل‌شناسی و مقتل‌خوانی، رفتار و اخلاق مبلغ، فناوری اطلاعات، فرازهای مهم تاریخ اسلام، سیر و حرکت تشیع در تاریخ اسلام از دیگر مواردی است که برای خطبای عمومی تدریس می‌شود.

نظری تصریح کرد: استفاده از استادان مجرب و برجسته کشوری و استانی، پرداخت کمک هزینه آموزشی شرکت‌کنندگان به میزان چهار میلیون ریال برای هر نفر در سه مرحله، صدور گواهینامه و بهره‌مندی خطبا در مجالس تخصصی و علمی از جمله مزایای این دوره آموزشی است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی در سه ماه نخست سال جاری برگزار می‌شود و امیدواریم با برگزاری این دوره به اهداف طرح رسیده و بتوانیم در این مدت آموزشی بیش از پیش در راستای ارتقای بینش خطبا و بهبود روش‌های سخنوری گام برداریم.