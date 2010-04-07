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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

دوره آموزشی تربیت خطیب عمومی در قزوین برگزار می‌شود

دوره آموزشی تربیت خطیب عمومی در قزوین برگزار می‌شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین از برگزاری دوره آموزشی طرح تربیت خطیب عمومی در قزوین خبر داد.

حجت‌الاسلام عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: خطیبان عمومی نقش مهمی در جامعه دارند و باید در بیان مطالب دقت لازم را داشته باشند.
 
وی افزود: با توجه به اهمیت این نقش دوره آموزشی طرح تربیت خطیب عمومی در راستای ارتقای سطح دانش و بینش خطبا و بهبود روشهای خطابه و سخنوری توسط اداره کل تبلیغات استان برگزار می‌شود.
 
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین یادآور شد: خطبای برگزیده در این دوره آموزشی، در 142 ساعت آموزش دیده و مباحث خطابه و بلاغت در ادبیات فارسی، متون دینی و ادبیات آئینی، آشنایی با فرق و مذاهب انحرافی، حدیث‌شناسی و فقه‌الحدیث، آسیب‌شناسی و روانشناسی تبلیغ از مواردی است که در این دوره آموزشی تدریس می‌شود.
 
وی گفت: فن سخنوری و خطابه، مقتل‌شناسی و مقتل‌خوانی، رفتار و اخلاق مبلغ، فناوری اطلاعات، فرازهای مهم تاریخ اسلام، سیر و حرکت تشیع در تاریخ اسلام از دیگر مواردی است که برای خطبای عمومی تدریس می‌شود.
 
نظری تصریح کرد: استفاده از استادان مجرب و برجسته کشوری و استانی، پرداخت کمک هزینه آموزشی شرکت‌کنندگان به میزان چهار میلیون ریال برای هر نفر در سه مرحله، صدور گواهینامه و بهره‌مندی خطبا در مجالس تخصصی و علمی از جمله مزایای این دوره آموزشی است.
 
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی در سه ماه نخست سال جاری برگزار می‌شود و امیدواریم با برگزاری این دوره به اهداف طرح رسیده و بتوانیم در این مدت آموزشی بیش از پیش در راستای ارتقای بینش خطبا و بهبود روش‌های سخنوری گام برداریم.
کد مطلب 1059055

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