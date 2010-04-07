گلبهار 9 ساله: یا معلم می شوم یا خبرنگار / تغییر نام مدرسه خرد به"مهر"

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زنگ مدرسه خرد در روز سه شنبه 17 فروردین درحالی به صدا درآمد که این دانش آموزان پاک و مستعد ، ناباورانه با مدرسه جدید روبرو شده و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند.

علی، گلبهار، فرهاد، نادر، محمد، .... از جمله 27 دانش آموز مدرسه اتوبوسی خرد منطقه عشایرنشین چالقورب بخش داشلی برون گنبد کاووس، باورشان نمی شد که این مدرسه جدید هدیه ای باشد که براثر انتشار چند عکس و خبر نصیبشان شده باشد.

دانش آموزان مدرسه اتوبوسی، با حضور تریلر حامل مدرسه پیش ساخته ( کانکس) فکر می کردند این تریلر اشتباهی به منطقه عشایرنشین آنان وارد شده است!

علی دانش آموز کلاس چهارم اظهار داشت: از زمانی که به کلاس اول دبستان آمده بودم و هرازگاه از سرما و گرمای کلاس درس گله می کردیم، معلم مهربان و خانواده مان می گفتند، قرار است مدرسه ای جدید برایمان ساخته شود.

وی افزود: وقتی تصویر مدرسه های نوساز با کلاسهای تو در تو، دارای پنجره، سرویس بهداشتی مجهز، کتابخانه، سالن اجتماعات را از تلویزیون می دیدیم و یا فامیلهایمان که در شهر و دیگر مناطق برایمان تعریف می کردند، رویمان نمی شد که بگویم در اتوبوس درس می خوانیم.

این دانش آموز ادامه داد: تاکنون دانش آموزان زیادی در این مدرسه قدیمی ( اتوبوس) درس خواندند و این مدرسه برای همه کودکان منطقه که باسواد هستند، خاطره های زیادی دارد.

" گلبهار " دانش آموز کلاس سوم که از دیدن مدرسه جدید ذوق زده و خوشحال است، بر روی دفترچه خط دار و سفید رنگش می نویسد، "ما دانش آموزان مدرسه خرد، مدرسه جدیدمان را دوست داریم".

وی که آرزو دارد روزی معلم شود و به دانش آموزان روستایش درس دهد، یادآور شد: کاش برایمان مدرسه راهنمایی نیز ساخته شود تا مجبور به ترک تحصیل نشویم و بتوانیم به آروزهایمان دست یابیم.

زنگ مدرسه که به صدا درمی آید، دانش آموزان برای جابجایی وسایل مدرسه و تمیز کردن آن دست بکار می شوند، زیرا می دانند باید از امروز درس زندگی را درکنار تحصیل فرا گیرند و آنها سالهاست که همراه ایل عشایرشان این درس را مشق کرده اند.

میز و صندلی نو، تخته سبز رنگ، موتور برق، تانکر آب و کامپیوتر از جمله وسایلی است که دانش آموزان کمک می کنند تا در سرجایشان قرار گیرد.

این دانش آموزان سالهاست که روی صندلیهای نامناسب، فضای کلاس درس کوچک که در فصل گرما برای خنک کردن و در فصل سرما و زمستان برای گرم کردنش با مشکل مواجه بودند و اکنون شادمان از این لطف الهی هستند.

گلبهار ادامه داد: باورم نمی شود که با چند عکس و خبر این امکانات برای ما فراهم شده باشد، زیرا سالها بردار و خواهرهای بزرگتر ما در آرزوی داشتن کلاس درس مناسب و زیبا بودند.

وی با شیرین زبانی اظهار داشت: اگر معلم نشدم حتما می خواهم خبرنگار شوم و بتوانم مشکلات محله و ایل عشایرنشینمان را منعکس کنم تا شاید مسئولان برای رفع مشکلات این قشر برنامه ریزی کند.

معلم مهربان این مدرسه که این 27 دانش آموز را جزء خانواده خود می داند نیز گفت: بچه ها با دیدن مدرسه جدید، شور و حالی پیدا کردند که وصف نشدنی بود و شادی دلهای کوچک این کودکان بهترین خاطره زندگیم است.

یونس خانی با قدردانی از همه کسانی که در تهیه این مدرسه پیش ساخته نقش آفرینی کردند، گفت: البته آموزش و پرورش منطقه و استان از مدتها قبل وعده تهیه مدرسه و ساخت آن را داده بودند.

وی با بیان اینکه ساخت مدرسه در منطقه دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، ادامه داد: دانش آموزان از اینکه همزمان با سال جدید، مدرسه اتوبوسی شان تبدیل به مدرسه نوساز شد، شادمان هستند.

خانی بیان داشت: علاوه بر تهیه یک کانکس دوکلاسه یک کانکس سرویس بهداشتی مجهز، تانکر آب، موتور برق، میز و صندلی جدید و یک دستگاه کامپیوتر نیز تامین شده است.

دانش آموزان دبستان دولتی خرد گنبد کاووس، روز سه شنبه به دلیلی همزمانی ورود مدرسه جدید به منطقه جشن گرفتند و این روز را روز مهمی برای خود عنوان کردند.

با گذشت چند روز از انتشار گزاشهای تصویری و خبری خبرگزاری مهر درباره وضعیت نامناسب دانش آموزان مدرسه خرد داشلی برون گنبد کاووس، شمار زیادی از اهالی مناطق مختلف گلستان در تماس با نمایندگی این رسانه در گلستان از تلاشهای این رسانه قدردانی کرده اند.

به رغم تماسهای تشکرآمیز اهالی خونگرم و مهربان استان گلستان و همچنین اقدام مثبت مسئولان سازمان نوسازی و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش ، برخی مدیران اجرایی و آموزشی استان گلایه مند از خبررسانی شفاف و صادقانه خبرگزاری مهر هستند!

در عین حال جمعی از اهالی منطقه و استان گلستان از مسئولان خواستند به پاس تلاشهای خبرگزاری مهر در راستای انعکاس مشکلات این مدرسه، نام این مدرسه از "خرد" به "دبستان مهر" یا "خبر" تغییر نام یابد.

دبستان دولتی خرد در سال 79 تاسیس شد و این دانش آموزان تاکنون در مدرسه سیار با فضای نامناسب و غیر بهداشتی تحصیل می کردند، وضعیت نامناسب آموزشی در این مدرسه به گونه ای بود که دانش آموزان برای گرم شدن خود و خشک کردن گچهای تخته سیار از چراغ نفتی و خوارک پزی استفاده می کردند.

وجود این وسایل گرماشی غیراستاندارد در این مدرسه درحالیست که مسئولان آموزش و پرورش گلستان بارها در مصاحبه با رسانه های مختلف و برای ارائه بیلان و عملکرد عنوان می کردند، بخاری های غیراستاندارد و چکه ای در مدارس استان وجود ندارد.

دانش آموز منطقه عشایرنشین چالقورب بخش "داشلی برون" گنبد کاووس که از روستای مرزی استان گلستان است که پیش از این در دو دستگاه اتوبوس سیار به تحصیل می پرداختند و در یک کلاس آن دانش آموزان پایه اول تا چهارم و در کلاس دیگر دانش آموزان پایه پنجم تحصیل می کردند.



دانش آموزان مدرسه خرد همراه با ایل عشایر کوچ می کنند و شش ماه از سال در مدرسه ای در منطقه چال قورت و بقیه سال تحصیلی را در مدرسه روستای "هوتن" که آن نیز به صورت سیار است، تحصیل می کنند.



هر سال این دانش آموزان از 20 آبان ماه همراه با کوچ عشایر به منطقه چالقورب به مدرسه خرد می روند و اردیبهشت سال دیگر به مدرسه هوتن رهسپار می شوند.

گزارش : علیرضا نوری کجوریان