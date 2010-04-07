سعید مهدی ‌زاده شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از برپایی این جشنواره نگاه ویژه به فرهنگ سیستان و بلوچستان و تأکید بر ارزشهای بومی و فرهنگی استان است .

سرپرست حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان افزود: مخاطبان این جشنواره فقط هنرمندان استان سیستان و بلوچستان نیستند بلکه هنرمندان استانهای دیگر از جمله خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان نیز میتوانند شرکت کنند .

وی گفت: از همه شاعران، پژوهشگران، ادیبان و فعالان عرصه ی فرهنگ و هنر می خواهیم تا در این جشنواره و برنامه‌های دیگر حوزه هنری را تنها نگذارند .

شروین شاهوزی ‌پور نیز در گفتگو با مهر درباره جزییات این جشنواره اظهار داشت: جشنواره بومی سروده‌ها با موضوع آزاد در دو بخش جداگانه‌ ی شعرهای سیستانی و شعرهای بلوچی برگزار میشود و آثار توسط هیأت داورانی مجزا، بررسی و داوری خواهند شد .

دبیر جشنواره بومی سروده‌ها افزود: در این جشنواره که بدون محدودیت سنی برگزار می ‌شود در بخش ویژه‌ ای نیز به بهترین برگردان فارسی از یک اثر سیستانی و یا بلوچی جایزه‌ای ویژه اختصاص خواهد یافت.

وی اضافه کرد: فراخوان این جشنواره از 14 فروردین آغاز شده و تا دهم اردیبهشت ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

شاهوزی ‌پور همچنین با اعلام این که مرحله ی نهایی این جشنواره در روزهای پنجم تا هفتم خرداد سالجاری برگزار می‌شود، گفت: در این مرحله با حضور صاحبنظران فن، شاعران، پژوهشگران نخبه و توانای آشنا با زبان‌های سیستانی و بلوچی، کارگاهها و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود .