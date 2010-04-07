به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: تهران نیز در این نشست متعهد شد که نزدیک به 90 هزار شغل تا پایان سال جاری ایجاد کند و باتوجه به این موضوع، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم کشوری برای اشتغالزایی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد:‌ نمی‌توان همه روزه شاهد بیکاری و کسانی باشیم در زندگی خود دارای مشکلاتی در این خصوص هستند، لذا این موضوع برای دولت جدی است و دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در این راستا حمایت می‌کند.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: ‌دولت از کسانی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کنند زیرا باید شرایط برای تسهیل سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود که از جمله برنامه‌های سال جاری نیز همین موضوع است تا در نهایت در سال آینده بتوانیم شاهد دستاورد خوبی در این عرصه باشیم.

استاندار اصفهان همچنین در ادامه با اشاره به اینکه سال جاری توسط مقام معظم رهبری سال "همت مضاعف و کار مضاعف" ‌نامگذاری شده است، یادآور شد: نباید در این عرصه فرمایش مقام معظم رهبری روی زمین بماند و حضور جدی در این عرصه پیشرفت کشور را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت در سال جاری علاوه بر ایجاد اشتغال در سطح کشور به موضوع فرهنگ نیز توجهی ویژه دارد و در این عرصه توجه بیشتر به نرم افزار است و نباید فراموش کرد که اصفهان در عرصه‌های فرهنگی از غنای بالایی برخوردار است.

سند راهبری فرهنگی اصفهان تهیه شد

ذاکر اصفهانی همچنین افزود: ‌توجه ویژه احمدی‌نژاد به میراث و تاریخ اصفهان است لذا باید همه به این عرصه نیز توجهی ویژه داشته باشیم و اخیرا نیز در استانداری اصفهان سند راهبری فرهنگی اصفهان نیز تهیه شده و اصحاب رسانه نیز باید کمک شایانی را به معقوله فرهنگ و هنر داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این سند راهبردی بخشهای مختلف فرهنگی لحاظ شده است.

نشریات مواضع تحلیلی و نگاه توصیفی خود را تقویت کنند

استاندار اصفهان همچنین از اصحاب رسانه و نشریات اصفهانی نیز تقاضا کرد تا مواضع تحلیلی و نگاه توصیفی خود را تقویت و در این مسیر حرکت نمایند زیرا اکنون بیشتر اخبار آنان، خبرهای روز است که کفایت نمی‌کند و لازم است توجه بیشتری به ذات هنر و فرهنگ شود.

وی تصریح کرد:‌ اگر نشریات به این سمت و سوء حرکت کنند شاهد ارتقای فرهنگی استان اصفهان خواهیم بود.

ذاکر اصفهانی همچنین افزود: ‌نگاه حاکم بر سند راهبردی فرهنگی اصفهان نگاهی سیاسی نیست و بیشتر سعی شده تا از زاویه تاریخ به اصفهان نگاه شود که در همه عرصه‌های علوم و فنون و شخصیت‌های حوزه‌های مختلف و میراث فرهنگی را شامل می‌شود.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اینکه در ایام نوروز نیز اصفهان شاهد ورود میهمانان نوروزی بود، خاطرنشان کرد: ‌اصفهان از لحاظ افزایش تعداد مسافر در این ایام در رتبه نخست کشوری قرار گرفت.