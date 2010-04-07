احتمال خشک شدن زاینده رود در اردیبهشت ماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در حال حاضر مصرف آب آشامیدنی به شدت بالا رفته و باید فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در استان فراگیر شود.

وی ادامه داد: ‌در صورتی که توزیع آب در سطح استان عادلانه نباشد در نهایت این موضوع باعث مهاجرت به اصفهان خواهد شد و باید همواره پیش از برداشت آب به فکر تولید آن نیز باشیم.

صمصام شریعت با اشار به اینکه وضیت زاینده رود در سال جاری در مقایسه با سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار است، اظهار داشت:‌ در سال گذشته در ایام نوروز نیز زاینده رود خشک بود اما امسال قرار شد آب برای کشاورزان پائین دست نیز باز شود که این وضعیت تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه دارد.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه نگرانی موجود در تامین آب شرب در اولویت نخست قرار گرفته است، افزود: در صورتی که وضعیت زاینده رود، بارشها و ... تا اردیبهشت ماه نامطلوب باشد مجبور به بستن آب زاینده رود خواهیم بود و اگر بارش باران باشد به تناسب از آب بهره مند می‌شویم.

وی ادامه داد: ‌در سال جاری نیز تعدادی از تونلهای در حال احداث نیز به مرحله بهره برداری خواهد رسید و میزانی آب نیز از این طریق اضافه می‌شود.

صمصام شریعت به میزان اجرایی شدن مصوبات رئیس جمهور در اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: 80 درصد از مصوبات دور اول،‌ 45 درصد از مصوبات دور دوم و نزدیک به 20 درصد از مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به اصفهان تا کنون عملیاتی شده است.

رسانه‌ها نهایت انصاف و عدالت را در نقدهای خود داشته باشند

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان نیز با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید در انتقادات خود نهایت عدالت و انصاف را داشته باشند، افزود: ‌اصحاب رسانه باید خدمات و فعالیت‌های استاندار را نیز بررسی کنند و انتظار می‌رود تا با انجام چنین فعالیت‌هایی سال خوبی را پیش رو داشته باشیم.

اصفهان تنها شهری که مصوبه هیئت دولت را برای پایتخت فرهنگی کشور دارد

محمد مهدی اسماعیلی در ادامه سخنان خود در پاسخ به اصحاب رسانه در خصوص پایتخت فرهنگی بودن اصفهان اظهار داشت:‌ عنوان پایتخت فرهنگی عنوانی است که مصوبه سازمان ملل بوده که هر کشوری یک پایتخت فرهنگی داشته باشد و در ایران نیز قرار بر این بود که یک پاینخت فرهنگی باشد و اصفهان نیز تنها شهری است که مصوبه هیئت دولت را در این خصوص دارد.