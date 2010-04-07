امسال 36 هزار فرصت شغلی در سیستان و بلوچستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمد عرب کنگان سه شنبه شب در نخستین نشست هماهنگی برگزاری هفته کار و کارگر در استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر اظهار داشت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده برای تحقق این 36 هزار فرصت شغلی، اختصاص هزار و 560 میلیارد تومان اعتبار توسط دولت به استان و روان سازی مقررات پرداخت تسهیلات و نگاه مثبت به طرحهای اشتغالزا لازم و ضروری است .

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به یازدهم اردیبهشت ماه و نامگذاری آن به روز جهانی کارگر، گفت: هفته کارگر تجلی میثاق کارگران با آرمان های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است .

وی افزود: باید از این هفته بهترین بهره وری را برای توسعه سیاست های تدوین شده داشت و با ارائه برنامه های کاربردی اراده کارگران را برای توسعه همه جانبه استان سیستان و بلوچستان در زمینه های مختلف تقویت کرد .