صادرات از سیستان و بلوچستان 53 درصد افزایش یافت

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه تجارت و بازرگانی از موضوعات مهم توسعه استان سیستان و بلوچستان است تلاشهای مهم در زمینه توسعه صادرات و بالا بردن تراز تجاری این استان صورت پذیرفته است .

رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان افزود: در دولت نهم نگاه ویژه ای به توسعه صادرات استان صورت گرفت و جهش مناسبی نیز در این زمینه در استان انجام شد به طوریکه کل صادرات استان در سال 86 به 100 میلیون دلار رسید و در سال 87 نیز با 18 درصد افزایش به 118 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است .

وی اضافه کرد: سیاستگذاریها و برنامه هایی در سال گذشته صورت پذیرفت که باعث افزایش 53 درصدی ارزش صادرات از استان شد .

حسن پور اعلام کرد: در سال گذشته 318 هزار و 44 تن کالا به ارزش بیش از 181 میلیون دلار از گمرکات رسمی و بازارچه های مرزی استان به کشورهایی از جمله چین، عمان، افغانستان و پاکستان صادر شده است که این بی سابقه ترین میزان صادرات از استان محسوب می شود.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان مواد معدنی، خشکبار، خرما و سیمان را از مهمترین محصولات صادراتی از این استان عنوان کرد .