  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۱۷

در سال گذشته؛

صادرات از سیستان و بلوچستان 53 درصد افزایش یافت

صادرات از سیستان و بلوچستان 53 درصد افزایش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان گفت: صادرات از استان در سال گذشته افزایش 53 درصدی را نسبت به سال 87 نشان می دهد.

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه تجارت و بازرگانی از موضوعات مهم توسعه استان سیستان و بلوچستان است تلاشهای مهم در زمینه توسعه صادرات و بالا بردن تراز تجاری این استان صورت پذیرفته است .

رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان افزود: در دولت نهم نگاه ویژه ای به توسعه صادرات استان صورت گرفت و جهش مناسبی نیز در این زمینه در استان انجام شد به طوریکه کل صادرات استان در سال 86 به 100 میلیون دلار رسید و در سال 87 نیز با 18 درصد افزایش به 118 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است .

وی اضافه کرد: سیاستگذاریها و برنامه هایی در سال گذشته صورت پذیرفت که باعث افزایش 53 درصدی ارزش صادرات از استان شد .

حسن پور اعلام کرد: در سال گذشته 318 هزار و 44 تن کالا به ارزش بیش از 181 میلیون دلار از گمرکات رسمی و بازارچه های مرزی استان به کشورهایی از جمله چین، عمان، افغانستان و پاکستان صادر شده است که این بی سابقه ترین میزان صادرات از استان محسوب می شود.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان مواد معدنی، خشکبار، خرما و سیمان را از مهمترین محصولات صادراتی از این استان عنوان کرد .

کد مطلب 1059067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها