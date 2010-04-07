کلنگ ساختمان جدید مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کلنگ مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی غروب سه‌شنبه با حضور آیات عظام سید احمد خاتمی، علوی بروجردی، کریمی جهرمی، مسعودی خمینی و نمایندگان مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه قم در جاده کاشان - قم توسط آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی به زمین زده شد.



این ساختمان در مساحت 10 هزار متر مربع و زیربنای 12 هزار و 800 متر در 4 طبقه به مدت دو سال احداث خواهد شد.



در این مراسم حجت الاسلام حسین انصاریان از حاضران در مجلس خواست تا برای خالصانه انجام شدن این کار و همچنین انجام هرچه سریعتر آن دعا کنند و از خدا بخواهند که این عمل خدمتی در راه ترقی حوزه شود.



مدیر مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان نیز در ادامه اظهار داشت: از سال 84 برای پاسخگویی به شبهات این مرکز را راه اندازی کردیم و تا کنون به بیش از 150 هزار سئوال پاسخ داده شده است.



آیت پیمان با اشاره به این که به بیش از نیمی از این سئوالات، در کمتر از 24 ساعت پاسخ داده شده است افزود: یکی از واحدهای تخصصی این مرکز واحد صحیفه پژوهی است که تمامی کتب و نسخ مربوط به صحیفه را جمع کرده است و اولین محصول آن نیز کتاب 15 جلدی خود آقای انصاریان است.



مدیر مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان گفت: تأسیس مؤسسه اسلامی هدایت، مرکز تخصصی تعالیم قرآن کریم، مرکز تخصصی آموزش قرآن کریم ویژه بانوان در تهران نیز از دیگر فعالیت‌های این مرکز بوده است.



وی خاطر نشان کرد: سایت‌های www.erfan.ir ، www.islamshia.net ، www.ansarian.ir ، www.emamsajjad.com از دیگر نتایج این مرکز هستند که برای استفاده مردم جهان از معارف اهل بیت(ع) راه‌اندازی شده‌اند.