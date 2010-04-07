2500 پرونده تخلف اصناف در قم تشکیل شد

احمد رضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: امسال برای کنترل بازار طرح ویژه نظارت نوروز توسط 35 اکیپ انجام شد که منجر به تشکیل دو هزار و 476 پرونده تخلف به ارزش ریالی 2میلیارد و 428 هزار و 421 شد.



وی با اشاره به اینکه امسال تعداد اکیپ‌ها در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است، گفت: امسال برای خدمت رسانی بهتر تعداد اکیپهای بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی را از 25 به 35 اکیپ افزایش دادیم.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بزرگانی و امور اقتصادی استان قم با اشاره به این که برای کنترل قیمت میوه در ایام نوروز از شهریورماه به ذخیره سازی سیب و پرتقال پرداختیم، گفت: 58 چادر عرضه میوه را در سطح شهر دایر کردیم و حتی برای نظارت، بازرسانی را در محل سردخانه‌ها مستقر کردیم که کامیون‌‌ها را تا چادر همراهی می‌کردند.



سمیعی‌نسب افزود: در مورد قیمت مرغ نیز قراردادی با کشتارگاه‌ها امضاء کردیم که گوشت را به قیمت دو هزار و 550 تحویل عامل توزیع دهند و عامل توزیع نیز به قیمت دو هزار و 650 در اختیار مغازه‌دار قرار دهد.



وی با اشاره به این که در ایام عید مانع از خروج مرغ کشته شدیم ادامه داد: با نظارت دقیقی که انجام شد شاهد بودیم که قیمت مرغ در استان قم ثابت ماند، اما در دیگر استانها از سه هزار نیز بالاتر رفت.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی و امور اقتصادی استان قم در خصوص نظارت بر حمل و نقل گفت: به منظور نظارت بر حمل و نقل، در پایانه شهر، دفتری دائر کردیم که با بازرسی از کامپیوتر شرکت‌ها و سئوال از مسافرین به صورت تصادفی بر تعاونی‌ها نیز نظارت دارد.



سمیعی‌نسب با بیان این که واحد‌های اطراف حرم مطهر و جمکران بیشترین تخلفات را داشته‌اند، اظهار داشت: بازار میوه با نزدیک بر پنج میلون تومان پرونده تخلف رکورددار آمار تخلفات در ایام عید بود.



مجازاتها بازدارنده نیستند



وی در خصوص این که چرا با وجود حجم بالای نظارت باز تخلفات تکرار می‌شوند گفت: متأسفانه مجازات‌ها بازدارنده نیستند، فروشنده‌ای که از راه تخلف در روز 500 هزار تومان درآمد دارد به راحتی جریمه 30 هزار تومانی را پرداخت می‌کند و به تخلف خود ادامه می‌دهد.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بزرگانی و امور اقتصادی استان قم در رابطه با پل ارتباطی 124 این سازمان گفت: به طور متوسط در ماه 600 تماس با این شماره گرفته می‌شود که در ایام اجرای طرح نظارت نوروزی به 1787مورد افزایش یافت و در نتیجه آن 918 پرونده تشکیل شد.



سمیعی‌نسب خاطرنشان کرد: برای تقویت نظارت بر بنگاه‌ها قصد استفاده از ظرفیت اصناف را داریم که در این صورت با نظارت مرکزی سازمان بازرگانی ظرفیت نظارت بر واحدها به شدت تقویت خواهد شد.