  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱:۲۶

یک چهارم‌نهایی لیگ قهرمانان/

درخشش مسی و پیروزی بارسلونا مقابل آرسنال/ بارسلونا باز به اینتر رسید

درخشش مسی و پیروزی بارسلونا مقابل آرسنال/ بارسلونا باز به اینتر رسید

دیدار برگشت تیم های بارسلونا و آرسنال در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه پر گل 4 بر یک به سود بارسلونا خاتمه یافت تا این تیم در مرحله نیمه نهایی بار دیگر به دیدار اینتر میلان ایتالیا برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا که در دیدار رفت در ورزشگاه امارات لندن با نتیجه 2 بر 2 مقابل تیم فوتبال آرسنال متوقف شده بود در دیدار برگشت و در ورزشگاه نیوکمپ بارسلون با نتیجه پر گل 4 بر 1 از سد شاگردان ونگر گذشت.

اولین گل این دیدار را بنتنر مهاجم آرسنال در دقیقه 18 به ثمر رساند اما این گل خیلی سریع توسط لیونل مسی در دقیق 21 پاسخ داده شد.

لیونل مسی در نیمه اول در دقایق 37 و 42 نیز دو بار دروازه تیم فوتبال آرسنال را گشود تا دو تیم با نتیجه 3 بر یک به رختکن بروند.

در نیمه دوم نیز لیونل مسی چهارمین گل خود و بارسلونا را در دقیقه 88 به ثمر رساند تا در نهایت آبی اناری پوشان بارسلون با نتیجه 4 بر یک از سد آرسنال بگذرد و حریف اینتر میلان در دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان شود. دیدارهای نیمه نهایی در 31 فروردین و اول اردیبهشت ماه برگزار می شود.

فابرگاس کلیدی ترین بازیکن فصل آرسنال، گالاس و آرشاوین دیگر مصدومان آرسنال در این دیدار غایب بودند. ضمن اینکه الکساندر سانگ بازیکن کامرونی این تیم نیز به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نداشت.

بارسا هم در این دیدار جرارد پیکه و کاپیتان کارلس پویول را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت. ضمن اینکه زلاتان ابراهیموویچ هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه ساق پا قادر به بازی نبود.

کد مطلب 1059072

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها