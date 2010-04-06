درخشش مسی و پیروزی بارسلونا مقابل آرسنال/ بارسلونا باز به اینتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا که در دیدار رفت در ورزشگاه امارات لندن با نتیجه 2 بر 2 مقابل تیم فوتبال آرسنال متوقف شده بود در دیدار برگشت و در ورزشگاه نیوکمپ بارسلون با نتیجه پر گل 4 بر 1 از سد شاگردان ونگر گذشت.

اولین گل این دیدار را بنتنر مهاجم آرسنال در دقیقه 18 به ثمر رساند اما این گل خیلی سریع توسط لیونل مسی در دقیق 21 پاسخ داده شد.

لیونل مسی در نیمه اول در دقایق 37 و 42 نیز دو بار دروازه تیم فوتبال آرسنال را گشود تا دو تیم با نتیجه 3 بر یک به رختکن بروند.

در نیمه دوم نیز لیونل مسی چهارمین گل خود و بارسلونا را در دقیقه 88 به ثمر رساند تا در نهایت آبی اناری پوشان بارسلون با نتیجه 4 بر یک از سد آرسنال بگذرد و حریف اینتر میلان در دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان شود. دیدارهای نیمه نهایی در 31 فروردین و اول اردیبهشت ماه برگزار می شود.

فابرگاس کلیدی ترین بازیکن فصل آرسنال، گالاس و آرشاوین دیگر مصدومان آرسنال در این دیدار غایب بودند. ضمن اینکه الکساندر سانگ بازیکن کامرونی این تیم نیز به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نداشت.

بارسا هم در این دیدار جرارد پیکه و کاپیتان کارلس پویول را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت. ضمن اینکه زلاتان ابراهیموویچ هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه ساق پا قادر به بازی نبود.