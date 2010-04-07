جشنواره قرآنی فیلم فجر امسال در کشور برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید محمد حسینی در دیدار با مدیران مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و فعالان قرآنی آذربایجان غربی که در راستای سومین دور سفر هیئت دولت به استان برگزار شد، افزود: آموزه های قرآنی باید در تمامی حوزه ها از جمله فیلم گسترش یابد.

وی با اشاره به اینکه با تولیدات سینمایی قرآنی می توان بیشتر و بهتر آموزه ها و مفاهیم قرآنی را به جوانان منتقل کرد، اظهار داشت: کانونهای مساجد باید در این راستا پیشقدم باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حضور پررنگ فعالان قرآنی در صحنه و معرفی هنر قرآنی به جهانیان شد.

حسینی خاطرنشان کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باید مرکز تربیت نیروهای متخصص، متعهد و مومن باشند تا با بکارگیری این نیروها شاهد تحولات عظیم در تمامی حوزه ها در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه در تمام حوزه ها باید دیدگاه ها مکتبی و الهی حاکم باشد، افزود: گام های بسیاری در این خصوص برداشته شده است اما ظزفیتهای کشور بیش از کارهای انجام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان داشت: در این مدت تهدیدات و توطئه ها، تحریم ها و جنگهای احزابی زیادی را برای کشورمان تحمیل کردند اما دلیرمردان ایرانی همواره در مقابل استکبار جهانی ایستاده اند.

حسینی ادامه داد: امروز نیازمند معرفت و شناخت هستیم، باید عزم برای جهش و خیز عظیم جزم شود.

حجت الاسلام بابازاده مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی در این دیدار گفت: در حال حاضر 140 کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان فعالیت می کنند.

وی برگزاری جشنواره و همایش های دینی و قرآنی مختلف در تمامی حوزه ها، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی را از مهمترین فعالیتهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان برشمرد و گفت: آذربایجان غربی با توجه به دارا بودن موقعیت استراتژیک نیازمند حمایت های فرهنگی بیشتری است.