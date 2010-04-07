طرح جامع زیست محیطی و گردشگری دریاچه زریبار مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد جواد محمدی زاده شامگاه سه شنبه در جریان بازدید از دریاچه زریبار مریوان اظهار داشت: در راستای توجه جدی به حفظ حیاط این دریاچه طرح جامع و کامل زیست محیطی و گردشگری آن مطالعه می شود.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در راستای توجه جدی به حفظ این اثر دیدنی اعتبارات مورد نیاز را در سال جاری برای انجام طرح جامع مطالعاتی در نظر خواهد گرفت که امیدواریم با توجه به انجام این مهم و همچنین همکاری و تعامل سایر سازمانها و ادارات متولی شاهد ادامه حیاط دریاچه زریبار باشیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور بیان داشت: دریاچه زریبار دارای ویژگی های منحصر به فردی است که در صورت توجه جدی به آن می تواند به شهره ای جهانی دست پیدا کند و سازمان محیط زیست آمادگی لازم برای حفظ و احیاء این منطقه گردشگری و ذخیزه زیست محیطی را دارد.

محمدی زاده با اشاره به جزئیات بیشتر اجرای طرح مطالعاتی دریاچه زریبار خاطرنشان کرد: در این طرح تمامی جزئیات و ویژگی های دریاچه مورد توجه قرار گرفت و در کنار توجه به حفظ حیاط وحش و گونه های نادر زیستی تلاش می شود که مباحث مربوط به حوزه گرشگری نیز در آن مطرح شوند.

وی گفت: یکی از مهمترین ویژگی های دریاچه زریبار موقعیت جغرافیای آن است که امیدواریم با توجه به اجرای این طرح مطالعاتی و همچنین اختصاص اعتبار مورد نیاز در آینده شاهد حضور هرچه بیشتر علاقمندان و گردشگران در این منطقه باشیم که این مهم بدون شک باعث توسعه و پیشرفت استان کردستان نیز خواهد بود.

در ادامه سفر یک روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به استان کردستان، ساختمان اداره محیط زیست شهرستان سروآباد و همچنین طرح تامین انرژی خورشیدی ساختمان محیط بانی پناهگاه حیاط وحش دریاچه زریبار نیز به بهره برداری رسید.