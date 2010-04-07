عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- زلزله 7.8 ریشتری در اندونزی و هشدار نسبت به وقوع سونامی.

- روزانه در کنگو 70 کودک در اثر گرسنگی جان خود را از دست می دهند.

- وزیر خارجه برزیل بار دیگر تحریم علیه ایران را بی فایده توصیف و اعلام کرد که این اقدام از سوی سازمان ملل متحد می تواند سیاست های تهران را تند کند.

- وزیر دفاع آمریکا: تمامی گزینه ها در برخورد با ایران و کره شمالی بر روی میز قرار دارد.

- افزایش اختلاف کرزای با غرب.

- کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا نشستی را درباره سیاست آمریکا در خصوص برنامه هسته ای ایران با کارشناسان و مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک برگزار خواهد کرد.

- 51 نفر متهم به ارتکاب جنایات جنگی در انگلیس زندگی می کنند.

- صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش های واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه را به بن بست رسیده می داند.

- تانر بایتوک دیپلمات کهنه کار و مشاور سابق وزارت دفاع ترکیه مدعی است که امریکا سلاح های هسته ای تاکیتیکی خود را در استانبول انبار کرده است.



- رؤسای جمهوری آمریکا و چین هفته آینده دیدار خواهند کرد.



- گوردون براون نخست وزیر انگلیس به دلیل مبارزه انتخاباتی در داخل کشورش نشست امنیت هسته ای هفته آینده در واشنگتن را که باراک اوباما میزبان آن است از دست می دهد.