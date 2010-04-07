احداث بزرگراره حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا حرم امام خمینی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران شب سه شنبه در اولین جلسه توسعه و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به نامگذاری سال 89 به فرموده مقام معظم رهبری به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف گفت: در سال 89 استانداری تهران کارها و پروژه های زیادی را برنامه ریزی کرده است که منشور کاری سال جدید هفته آینده به تمامی فرمانداران و مدیران استان تهران ارسال می شود.

وی افزود: جهش در بخش فرهنگی، توسعه اقتصاد و اشتغال 100 هزار بیکار از لشکر 300 هزار نفری بیکاران استان تهران، توسعه بخش کشاورزی که متاسفانه از 18 میلیون هکتار زمین قابل کشت کشور که تنها شش میلیون هکتار آن زیر کشت قرار گرفته همراه با ساخت مسکن برای 230 هزار متقاضی تهرانی و هدفمند کردن یارانه ها از مهمترین محورهای اجرایی دولت و استانداری تهران در سال 89 است.

استاندار تهران با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: هنوز خستگی انتخابات ریاست جمهوری از تن مسئولان انتخابات بیرون نرفته که باید در سال جاری خود را برای انتخابات مهم و سرنوشت ساز شهر و روستا آماده کنیم.

وی توجه هر چه بیشتر به حوادث غیرمترقبه مانند زلزله را از مهمترین برنامه های استانداری تهران عنوان کرد و افزود: زلزله ناموس و رفتار طبیعی زمین است. اگر زلزله ای وجود نداشت انسان نمی توانست بدین سرعت به کانیها، الماس، نفت و معادن غنی دست پیدا کند.

تمدن افزود: در کشور زلزله خیزی مانند ژاپن در صورت بروز زلزله 7 ریشتری تنها 20 الی 40 نفر کشته بر جای می ماند ولی تنها در جنوب یا مرکز تهران با یک زلزله چهار یا پنج ریشتری هزاران نفر کشته می شود.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با بیان اینکه شوراهای برنامه ریزی استان و شهرستانهای تهران تزئینی و نمایشی نیستند اظهار داشت: باید مکانیزمی طراحی کنیم تا حضور و فعالیت تمامی مسئولان در شوراها الزامی و قانونمند شده و تنبیه و تشویق به همراه داشته باشد چرا که با توجه به وسعت استان و تعداد جمعیت پایتخت هر مسئولی در تهران نقش یک وزیر را ایفا می کند.

تمدن شهرری را به عنوان قلعه انقلاب دانست و گفت: نباید بگذاریم سایه شهر تهران بر روی شهرری سنگینی کند.

در ادامه جلسه فرجی فرماندار شهرستان ری با اشاره به مصوبات سفرهای استانی دور اول ریاست جمهوری به شهرستان ری گفت: از مجموع 73 پروژه تصویب شده در استان تهران 30 پروژه در شهرستان ری تصویب شده است که از این تعداد پنج پروژه احداث کانون پرورشی، مصلی، مجموعه ورزشی کارگران باقرشهر، ایجاد پایگاه خونگیری و جابجایی ساکنان روستای اسماعیل آباد هنوز به اتمام نرسیده است.

ساکنان نفت زده روستای اسماعیل آباد باید روستا را ترک کنند

استاندار تهران با استماع دلایل مسئولان شهرستان در مورد تاخیر اجرای پنج پروژه باقیمانده از سفر اول رئیس جمهوری به شهرری موضوع انتقال ساکنان روستای اسماعیل آباد را پیگیر شد که فرماندار ری در پاسخ گفت: پروژه روستای اسماعیل آباد انتقال تمامی 250 خانوار روستا به منطقه ای خارج از محدوده پالایشگاه تهران بود که تنها 42 خانوار دیگر باقیمانده اند و علت تاخیر در اتمام پروژه اتمام اعتبار پروژه بوده است.

صفرعلی براتلو فرماندار اسبق ری و معاون فعلی استاندار تهران دندان گردی و طمع ساکنان باقیمانده روستا را دلیل توقف پروژه عنوان کرد و روح الله گلزاری رئیس اداره اوقاف ری بدهی 500 میلیونی خانوار های باقیمانده را در جلسه شورا مطرح کرد.

استاندار تهران در پاسخ با تاکید بر سهل انکاری مسئولان پروژه به فرماندار سه ماه مهلت داد تا هر چه زودتر باقی ساکنان روستای اسماعیل آباد منتقل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای گذشته نفوذ آلودگیهای نفتی از لوله های پالایشگاه تهران به روستاهای همجوار موجب شد تا ساکنان روستای اسماعیل آباد چندین سال با آبهای آلوده به نفت زراعت کنند و دولت به جای رفع آلودگی دستور به تخلیه روستا را صادر کرد.

توقف اجرای پروژه ایجاد پایگاه خونگیری موضوع بعدی جلسه بود که رئیس اداره اوقاف ری گفت: اوقاف در مورد تامین زمین با سازمان انتقال خون همکاری کرده است ولی این سازمان هنوز هیچ اقدامی برای ساخت پایگاه انجام نداده است.

استاندار تهران به اظهار تاسف از غیبت رئیس اداره انتقال خون تهران گفت: خودم شخصا این موضوع را پیگیری می کنم.

در بخش دیگری از این جلسه بررسی پروژه های دور دوم سفر ریاست جمهوری به شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفت که فرماندار ری با اشاره به تصویب 39 مصوبه و توافقنامه در این دوره مجموع اعتبارات اجرای مصوبات را 24 میلیارد تومان عنوان کرد.

فرماندار شهرستان ری در ادامه با اشاره به آغاز اجرای پروژه های دور دوم در سال جاری افزود: تاکنون هیچ پروژه ای از مصوبات دور دوم آغاز نشده تا از ابتدای سال جاری اجرایی می شود.

در حاشیه این جلسه رئیس بنیاد شهید شهرستان ری با اشاره به تاخیر در پرداخت بودجه ساخت موزه شهدا و ساماندهی مسکن والدین شهدا از بی توجهی به این طرح گلایه کرد که استاندار در پاسخ گفت: بودجه 300 میلیونی طرح تامین اعتبار شده است ولی شما اطلاع ندارید درضمن هرگونه هزینه برای والدین شهدا و شهدا در اولویت کاری استانداری قرار دارد.

کمیته پیگیری مصوبات ملی استان تهران تشکیل می شود

یکی از مشکلات و چالشهای موجود مسئولان حاضر در اولین جلسه برنامه ریزی استان تهران موضوع تفکیک اعتبارات استانی و ملی بود. اعتبارات استانی با مبالغ اندک به سرعت تامین اعتبار شده و لی اعتبارات ملی نیازمند دوندگی های اداری و رایزنی با اعضای هیئت دولت می باشد که فرماندارن و مدیران استان کمتر برای اخذ بودجه های ملی تلاش می کنند.

استاندار تهران در این جلسه با استماع مشکلات موجود در تامین اعتبارات ملی دستور تشکیل کارگروه و کمیته مصوبات ملی را تشکیل داد تا طرح ها و پروژه های ملی به سرعت اجرایی شود.

توقف ساخت بزرگترین پروژه راهسازی کشور

فرماندار شهرستان ری در ادامه از توقف ساخت بزرگراه ری - ورامین خبر داد و افزود: بر اساس قول وزیر راه قرار بود این بزرگراه نوروز سال 88 افتتاح شود که به هفته دولت و پس از آن به 22 بهمن موکول شد و در نهایت هنوز این قول به سرانجام نرسیده است.

استاندار تهران دلایل توقف بزرگراه ری- ورامین را از رئیس اداره راه و ترابری استان تهران جویا شد که صدیقی در پاسخ گفت: کل اعتبار این پروژه 28 میلیارد تومان بوده است که به دلیل عدم تامین اعتبار مجبور شدیم با قرض و بدهی 90 درصد پروژه را به اتمام برسانیم و تنها یک ماه دیگر به اتمام کار باقی است ولی تا زمانی که 13 میلیارد تومان اعتبارباقی مانده تامین نشود این پروژه را به اتمام نمی رسانیم.

صدیقی با بیان اینکه قول و وعدهای وزیر راه کار را برای ما دشوار کرد گفت: پروژه بزرگراه ری - ورامین با توجه به 8 خطه بودن، بزرگترین پروژه راهسازی کشور است ولی مشکلاتی اعم از وجود قنات، زمین های کشاورزی، دکلهای برق، لوله های آب و گاز و... در تسریع ساخت بزرگراه خلل وارد کرده است ولی با این وجود با تامین اعتبار کار یک ماهه به اتمام می رسد.

استاندار تهران در پاسخ صدیقی گفت: مبلغ مورد نیاز تامین می شود.

فرمانداریهای تهران را حذف کنید!

در ادامه این جلسه شهرداران و مسئولان شهرهای تابعه شهرستان ری با بیان مشکلات موجود در مدیریت مخابرات، آبفا و برق این شهرستان خواستار ایجاد مدیریت واحد و مستقل برای ادارات مخابرات و آب و برق ری شدند.

مدیر اداره آب ری گفت: شرکت آب و فاضلاب استان تهران قوانین و تقسیم بندی خاص خودش را دارد حال اگر انشعابات آب بخشی از ری به شهر تهران مربوط شود این مشکل ما نیست.

استاندار در پاسخ گفت: شما نمی توانید مدیریت آب و فاضلاب شهرستان ری را در خود شهرستان مستقر کنید.

مدیر آب شهرستان ری در پاسخ گفت: استان تهران سه فرماندار دارد و هر کدام می خواهند برای خودشان مدیر منطقه ای آب و فاضلاب داشته باشند پس اگر فرمانداریهای تهران حذف شوند بسیار بهتر است.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان ری بخشی از مشکلات ری را مطرح کرد و افزود: تعریض جاده امین آباد با هزینه دو میلیارد تومان و احداث پل در جاده کهریزک با هزینه 15 میلیارد تومان از طرح های عمرانی و لازم در شهرستان است.

استاندار تهران در پاسخ نشست مشترک استانداری و وزارت راه را کلید حل مشکلات این طرح ها عنوان کرد و افزود: این ملاقات به زودی انجام می شود.

بزرگراره حرم شاه عبدالعظیم(ع) تا حرم امام خمینی(ره) احداث شود

استاندار تهران در ادامه این جلسه به مسئولان و اداره راه و ترابری تهران پیشنهاد احداث بزرگراه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به حرم امام خمینی(ع) را مطرح کرد که مدیر راه و ترابری تهران گفت: ایجاد جاده ای 13 کیلومتری برای حد فاصل دو حرم کار آسانی نیست و در مسیر مشکلات زیادی داریم، ضمن اینکه اعتباری هم برای آن دیده نشده است.

استاندار تهران در پاسخ گفت: 2 ماه فرصت دارید تا بر روی طرح مطالعه کنید اعتبارش را هم در دور سوم سفرهای استانی تصویب می کنیم.