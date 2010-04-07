مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ انتشار کارنامه و فرم انتخاب رشته آزمون دستیاری اعلام شد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر خبر داد: کاهش قیمت سکه طی روزهای آینده

مهمانپرست: از تحویل ندادن اس-300 گلایه داریم



ایران :

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار اسکناس های درشت و تاکید بر کنترل پولشویی: ایران چک ها از بازار خارج می شود

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: مزایای جدید برای فرهنگیان در هفته معلم

معاون سازمان خصوصی سازی: باشگاههای استقلال و پرسپولیس امسال به فروش می رسند

ابرار:

احمدی نژاد: تهران در معرض زلزله است

دو محصول جدید ایران خودرو دیزل امسال به بازار می آید

سخنگوی وزارت امور خارجه: دستور کار مذاکرات با 1+5 هسته ای نیست



ابتکار:

احمدی نژاد: تهرانی ها زلزله را جدی بگیرند و به شهرهای دیگر فکر کنند

در دیدار با اقلیت مجلس اعلام شد؛ چهار خواسته اصلاح طلبان از زبان خاتمی

در گفتگو با خبرنگاران مطرح شد؛ اتهامات بی سابقه نادران به معاون اول رئیس جمهور



اسرار:

رئیس جمهور: دست دانه درشت ها و مدعیان اقتصادی را به زودی قطع خواهیم کرد

افشاگری نادران از شبکه فساد مالی خیابان فاطمی

در دیدار فراکسیون اقلیت مجلس عنوان شد؛ چهار خواسته مشخص اصلاح طلبان از دیدگاه خاتمی



اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان کشور و شخصیت های علمی و سیاسی تاکید کردند: پیشبرد اهداف اصلی نظام، خدمت رسانی به مردم

تعیین میزان انواع نرخ سود بانکی در بسته جدید سیاستی- نظارتی

رئیس جمهوری در جمع کارکنان وزارت بازرگانی اعلام کرد: عزم دولت برای کنترل و تنظیم بازار



تفاهم:

مقام معظم رهبری: مسئولان توجه خود را بر خدمت رسانی به مردم متمرکز کنند

رئیس جمهور: دست در دست هم کارها را پیش ببریم

قیمت نفت خام دوباره اوج می گیرد؛ نفت 90 دلار



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: مسئولان بر خدمت متمرکز شوند

روز اتهام های بزرگ

طرح مجلس برای افزایش تعرفه خودرو



پول:

هشدار احمدی نژاد در مورد وقوع زلزله در تهران

بهمنی در جمع خبرنگاران رونمایی کرد: نسخه 89 بسته سیاستی بانک مرکزی ابلاغ شد

در کنار کشورهایی همچون افغانستان، عراق و زیمباوه؛ رتبه ششم تورم جهان به نام ایران ثبت شد



جام جم :

ایران چک ها جمع آوری می شود

طرح هایی برای کاهش تعطیلات

لاریجانی: نباید کار خلاف قانون در کشور انجام شود



جوان:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تورم هدفمندی یارانه ها فقط 15 درصد

رئیس جمهور: وقوع زلزله در تهران قطعی است

اوباما استراتژی جدیدش را با چاشنی صهیونیست ها اعلام کرد؛ گزینه حمله اتمی روی میز برنده جایزه صلح نوبل!



جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان کشور و شخصیت های علمی و سیاسی: سازمان کنفرانس اسلامی دنیای اسلام را علیه صهیونیست ها بسیج کند

اولویت اعزام به عمره در سالجاری اعلام شد

ناکامی اوباما در تحریم سریع ایران



جهان صنعت:

وعده تازه رئیس کل بانک مرکزی؛ نرخ تورم با هدفمند کردن یارانه ها 15 درصد می شود!

رئیس جمهور: دست فریبکار را قطع می کنیم

طرح یک فوریتی مجلس برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی



حمایت:

مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان نظام تاکید فرمودند: تمرکز بر خدمت رسانی به مردم

تورم هدفمندی یارانه ها حداکثر 15 درصد

قطبی: با این وضعیت می روم



خراسان:

فایننشال تایمز:شورای امنیت بررسی تحریم ایران را در دستور کار قرار نداد

بازنشستگان فرهنگی در حسرت پاداش پایان خدمت و مطالبات معوقه

اولویت اعزام به عمره اعلام شد



دنیای اقتصاد:

یک فوریت افزایش تعرفه واردات به 90 درصد تصویب شد؛ واردات خودرو با تعرفه بالاتر

مدیر عامل بورس خبر داد: نشانه های مثبت در بورس تهران

بسته پولی سال جدید رونمایی شد؛ پیش بینی رسمی از تورم قانون یارانه ها



سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب: سازمان کنفرانس اسلامی دنیای اسلام را علیه صهیونیست ها بسیج کند

گفت و گو برای هدفمندی یارانه ها با منطق جراحی

افشاگری نادران درباره باند فساد اقتصادی خیابان فاطمی؛ اتهام به معاون اول



فرهنگ آشتی:

هشدار رئیس جمهور به پایتخت نشینان: مهاجرت از تهران را جدی بگیرید؛ زلزله در تهران قطعی است

انتقاد شدید الیاس نادران به باند فاسد اقتصادی با حضور برخی از اعضای دولت؛ دستگاه قضا عدالت را رعایت کند

معلمان زندانی، آزاد می شوند؛ در هفته معلم



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب: توانمندی و ظرفیت های دنیای اسلام فقط در نفت خلاصه نمی شود

احمدی نژاد: مردم تهران به زندگی در شهرهای دیگر فکر کنند؛ تهران در معرض زلزله است

آیت الله هاشمی رفسنجانی: اختلافات باید ترمیم شود



کاروکارگر:

رهبر انقلاب: مسئولان توجه خود را بر خدمت رسانی به مردم متمرکز کنند

تصویب کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

وزیر کار اعلام کرد: تصویب اصلاحیه قانون کار در دولت



کیهان:

رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان اجرایی و شخصیت های علمی و سیاسی: دنیای اسلام علیه صهیونیست ها بسیج شود

گزارش کیهان از مدیریت تحریم ها و فراز و فرود اقتصاد در سال 88

تظاهرات ضد جنگ در 80 شهر آلمان سربازان را از افغانستان برگردانید



گسترش:

رئیس جمهوری در جمع فعالان تنظیم بازار تاکید کرد: حمایت از تولید برای ورود به بازارهای جهانی

انفجار معدن در آمریکا 50 کشته و مجروح بر جای گذاشت

مجلس فوریت لغو کاهش تعرفه واردات خودرو را تصویب کرد



وطن امروز:

رهبر انقلاب: سازمان کنفرانس اسلامی دنیای اسلام را علیه صهیونیست ها بسیج کند

انتشار جزئیات بیشتری از نحوه آزادی عطارزاده توسط ماموران وزارت اطلاعات؛ دیپلمات ایرانی چگونه آزاد شد؟

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه: با شلیک نخستین موشک غرب قلب تل آویو را هدف می گیریم



همشهری:

رهبر معظم انقلاب: مسئولان، توجه خود را بر خدمت رسانی به مردم متمرکز کنند

در جلسه شورای شهر اعلام شد؛ تهران، نیازمند 3 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی جدید

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: تثبیت سود تسهیلات، کاهش نرخ سود سپرده ها



هدف واقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی از تایید بدون تغییر بسته سیاستی نظارتی خبر داد: تورم هدفمندی یارانه ها 15 درصد

رهبر معظم انقلاب: توانمندی و ظرفیت های دنیای اسلام فقط در نفت خلاصه نمی شود

تعرفه واردات خودرو 90 درصد می شود