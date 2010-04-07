گزارشی از هیئت پارلمانی ایران در بحرین/ دیدار با رئیس مجلس شورای بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حشمت الله فلاحت پیشه عضو مجلس شوراى اسلامی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای اجرائی اتحادیه پارلمانهای بین المللی و هیئت همراه ایشان دوشنبه 16 فروردین با علی بن صالح الصالح رئیس مجلس شوراى بحرین دیدار و طی آن روابط فیمابین دوکشور دوست، همسایه و مسلمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رئیس مجلس شورای بحرین طی این دیدار ضمن شرح مختصری پیرامون برقراری دموکراسی و شکل گیری نظام دو مجلس نمایندگان و شورا آن را تجربه ای موفقیت آمیز برشمرد.



وی همچنین روابط دو کشور و دو ملت ایران و بحرین را تاریخی، دیرینه و براساس پیوندهای مستحکم دینی، حسن همجواری و سرنوشت مشترک در این منطقه حساس از جهان دانست و با اشاره به تهدیدهای غربیها و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توانمندیهای هسته ای صلح آمیز ایران اظهار داشت: استفاده از انرژی هسته ای در زمینه های صلح آمیز و در خدمت به ملتهای منطقه، حق ایران وتمامی کشورها است .

وی افزود: سیاستهای تهدید و جنگ طلبی کاربرد خود را از دست داده و مذاکرات، گفتگو و استفاده از دیپلماسی فعال، مشورت و رایزنی بین کشورها بهترین گزینه برای حل مشکلات منطقه است. وی تصریح کرد: منطقه تاکنون جنگهای سختی را شاهد بوده وبیش از این توان تحمل جنگی دیگر ویا ماجراجوئی دیگری را ندارد.



رئیس مجلس شورای بحرین تصریح کرد امنیت وثبات در منطقه نه تنها به نفع کشورهای منطقه بلکه به نفع کل جهان است چرا که این منطقه شاهرگ حیاتی تامین انرژی جهان بشمار می آید.



علی صالح الصالح افزود غربیها قصد ندارند علیه ایران وارد جنگ جدیدی شوند چرا که هرگونه تهاجمی محکوم به شکست خواهد بود.



حشمت الله فلاحت پیشه رئیس هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار که با حضور سایر اعضای هیئت و حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین و جمعی از نمایندگان مجلس شورا ونمایندگان حضور داشتند، ضمن تمجید از موضع بحرین در خصوص حمایت رهبری، دولت، ملت و پارلمان این کشور از موضع بر حق جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده ایران از انرژی هسته ای در زمینه های مسالمت آمیز، اعلام کرد پیشرفتهای علمی و دستاوردهای ایران در زمینه فناوری هسته ای نه تنها در خدمت به مردم ایران بلکه در خدمت به تمامی ملتهای منطقه است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت ارائه تجربیات و توانمندیهای خود به کشورهای منطقه اعلام نموده است.



وی در ادامه با تاکید بر نقش اعضای پارلمانهای کشورهای منطقه در ثبات و امنیت منطقه و تقویت و تحکیم روابط بین ملتهای منطقه، بر افزایش همکاریهای پارلمانی و رایزنی و مشورت بین پارلمانهای کشورهای اسلامی و نقش آفرینی آنان در اتحادیه پارلمانهای بین المللی جهت اتخاذ مواضع متحد الشکل پیرامون مسایل جهان اسلام تاکید ورزید و گفت تقویت وتحکیم مواضع پارلمانهای اسلامی در محافل بین المللی در خدمت به مسایل اسلامی و منافع کشورهای آنها، خواهد بود.



طرفین در این دیدار ابراز امیدواری نمودند روابط دو کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بویژه در زمینه همکاریهای پارلمانی بیش از پیش افزایش یابد.



در این دیدار عبدالرحمن محمد جمشیر رئیس کمیسیون امور خارجه، دفاع و امنیت ملی مجلس شورا و احمد ابراهیم بهزاد نایب رئیس کمیسیون و ابراهیم محمد بشمی، فیصل حسن فولاذ عضو و عبدالرحمن ابراهیم عبدالسلام اعضای کمیسیون امور خارجه، دفاع وامنیت ملی از مجلس شورای بحرین و دکتر صلاح علی محمد نایب رئیس مجلس نمایندگان و رئیس کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین نیز در این ملاقات حضور داشتند.



لازم به یاد آوری است هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی به ریاست حشمت الله فلاحت پیشه رئیس شورای اجرائی مجمع بین المجالس کشورهای اسلامی به همراه کاظم جلالی، قدرت الله علیخانی، جواد جهانگیر زاده، ناصر سودانی، محمد سقایی، حسین حسنی بافرانی، عزت الله یوسفیان ملا، وخانم طیبه صفایی و رضا براتی معاون اداره تشریفات و امیرعباس قاسمپوردر مسیر بازگشت از بانکوک و شرکت در بیست ودومین اجلاس مجمع بین المجالس اسلامی طی مدت توقف سه روزه خود در بحرین با اعضای مجالس نمایندگان و شورا دیدار و روابط دوجانبه فیمابین دوکشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.



بازدیدهای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در بحرین:



هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی به ریاست حشمت الله فلاحت پیشه رئیس شورای اجرائی مجمع بین المجالس کشورهای اسلامی در سفر به بحرین علاوه بر انجام ملاقاتهایی با رئیس و اعضای مجلس شورا و نمایندگان و سایر مسئولین بحرینی، از برخی اماکن فرهنگی، تاریخی و مذهبی این کشور از جمله مرکز فرهنگی شیخ عیسی، موزه ملی بحرین، بیت القرآن، پل ارتباطی بین بحرین و عربستان موسوم به پل ملک فهد، بازدید بعمل آوردند.



برگزاری ضیافت رسمی به افتخار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران





مجلس نمایندگان بحرین به مناسبت سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حشمت الله فلاحت پیشه رئیس شورای اجرائی اتحادیه پارلمانهای بین المللی که در رأس هیئتی متشکل از 9 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحرین بسر می برند، روز یکشنبه به افتخار هیئت ضیافت ناهار رسمی برگزار کرد و طی آن جمع کثیری از نمایندگان مجلسین نمایندگان وشورای بحرین و حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین در آن شرکت نمودند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین نیز یکشنبه شب به افتخار هیئت اعزامی از مجلس شورای اسلامی ضیافت شامی برگزار نمود که طی آن برخی از نمایندگان مجلس شورا و نمایندگان و نیز اعضای انجمن دوستی پارلمانی ایران و بحرین در مجلس نمایندگان و برخی از علماء و روحانیون، اساتید دانشگاهی و اصحاب رسانه حضور داشتند.



مجلس شورای بحرین نیز روز دوشنبه به افتخار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ضیافت ناهاری برگزار نمود که طی آن جمع کثیری از اعضای مجلس نمایندگان وشورا و اعضای کمیسیون امور خارجه، دفاع وامنیت ملی بحرین حضور داشتند.



ملاقات هیئت مجلس شورای اسلامی با دکتر نزار البحارنه وزیر مشاور در امور خارجه بحرین

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس شورای اجرائی مجموعه پارلمانهای بین المللی که رأس هیئتی از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در بحرین بسر می برند روز دوشنبه 16 فروردین با دکتر نزار البحارنه وزیر مشاور در امور خارجه بحرین ملاقات کرد.



طرفین در این دیدار ضمن بررسی مناسبات دوستانه وبرادرانه فیمابین دوکشور در عرصه های مختلف و راههای توسعه و گسترش هرچه بیشتر آن به نفع دو ملت ودوکشور سایر زمینه های اقتصادی و بازرگانی را مورد بحث وبررسی قرار دادند.



وزیر مشاور در امور خارجه بحرین در این دیدار ضمن تاکید بر روابط گرم، صمیمانه و ممتاز بین دوکشور ابراز امیدواری کرد این روابط در همه زمینه ها گسترش یابد واظهار داشت روابط بین دوکشور بر اساس رهنمودهای خردمندانه وحکیمانه رهبران و مسئولان عالیرتبه دوکشور، برادرانه و دوستانه است.



وی گفت بحرین کشور کوچکی در منطقه است و تلاش آن در راستای صلح وثبات در منطقه وسایر کشورهای جهان بوده و همواره بخشی از حل بوده نه ایجاد مشکل. ایشان از نقش جمهوری اسلامی ایران در گسترش صلح در منطقه تمجید بعمل آورده و خواستار افزایش دیدارها بین مسئولین عالیرتبه دوکشور، افزایش همکاریها بین کشورهای منطقه، تقویت اعتماد وبستن راه در برابر هرگونه عامل نگرانی گردید.



فلاحت پیشه در این دیدار با اشاره به برخی از موانع موجود در افزایش حجم مبادلات تجاری، خواستار فراهم آوردن تسهیل در اعطای روادید ترانزیت و تجاری با هدف توسعه همکاری های تجاری شد.



هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه شنبه ماه با بدرقه رسمی صلاح علی محمد نایب رئیس مجلس نمایندگان و رئیس کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین وجمعی از نمایندگان مجلس، حسین امیرعبداللهیان سفیر ایران در بحرین و تعدادی از اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران، منامه را به مقصد تهران ترک کرد.