آمریکا تسلیحات هسته ای تاکتیکی خود را در استانبول انبار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره دیروز خود به نقل از "تنر بایتوک" نوشت، بر خلاف آن چه تصور می شود آمریکا تسلیحات هسته ای خود را نه در پایگاه نظامی خود در اینجرلیک بلکه آنها را در استانبول انبار شده که منطقه ای غیر نظامی بشمار می رود.



وی همچنین می افزاید، بخشی از این سلاح ها در استانبول و بخش دیگری در نزدیکی دریای سیاه انبار شده و سامانه پرتاب این سلاح ها به وسیله دو کلید فرمان که یکی در آمریکا و دیگری در کشور میزبان است، فعال می شود.

وی در ادامه به 12 میلیون شهروند ساکن در استانبول که به گفته وی در کنار کلاهک های هسته ای زندگی می کنند هشدار داد و خواستار خروج این سلاح ها از ترکیه شد.



در عین حال وی نسبت به خروج کشورش از چتر سپر هسته ای آمریکا هشدار داد و با آن مخالفت کرد.



روزنامه تایمز لندن نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد، در حدود 50 درصد زرادخانه هسته ای آمریکا در کشورهای عضو ناتو در ترکیه استقرار یافته است.

بایتوک در ادامه به تفاوت میان سلاح های هسته ای راهبردی و تاکیتکی پرداخته و گفت، گروه اول برای حملات بین قاره ای است و در خاک آمریکا انبار شده و گروه دوم که برد کوتاهی دارد بخشی از ذخایر سلاح های هسته ای جنگ سرد به شمار می رود.