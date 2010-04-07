به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رایزنی های صورت گرفته از سوی فدراسیون ووشو ایران قرار بود "لیو شیافنگ" چینی هدایت تالوکاران ایران را در اردوهای تدارکاتی و بازی‌های آسیایی گوانگژو برعهده داشته باشد.

اما وی مدتی قبل با ارسال نمابری به تهران از بیماری و عمل جراحی خبر داده است و بدین ترتیب نمی تواند به ایران بیاید.

پس از آن فدراسیون ووشو تصمیم به جذب یک مربی دیگر گرفت که با توجه به قوانین سخت فدراسیون ووشو چین برای استخدام مربی و طولانی بودن زمان انجام امور اداری در نهایت تصمیم بر آن شد تا "مونینگ" که پیش از این چند سال در ایران حضور داشت و با تیم های رده های سنی نوجوانان تا بزرگسالان نتایج خوبی کسب کرد دوباره به ایران بیاید.

تا زمان انجام کارهای استخدام این مربی و ورود او به ایران تیمور بنی طالب مربی تیم ملی به تنهایی کارش را در تیم ملی تالو ادامه می دهد. اردوهای تیم ملی ووشو برای حضور در بازیهایی آسیایی گوانگژو از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.