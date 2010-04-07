جدال همسایه های شمالی در لیگ برتر والیبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های کاله آمل و بازرگانی جواهری گنبد در دیداری معوقه از هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر امروز (چهارشنبه) در گنبد به مصاف هم می روند.

دیدار حساس این دو تیم پرطرفدار والیبال کشور از ساعت 18 امروز در سالن ورزشی المپیک شهر گنبد برگزار می شود.

تیم کاله در دیدار رفت در آمل تیم بازرگانی جواهری گنبد را شکست داده بود.

تیم کاله روز یکشنبه هفته جاری برابر برق کرمان در آمل به برتری 3 بر صفر دست یافت و با امید بیشتری به گنبد سفر کرده است.

در آن سوی میدان گنبدیهایی که در دیدار هفته های گذشته خود را کمی متزلزل نشان دادند، قصد دارند تا شکست دور برابر کاله را به نوعی جبران کنند.

تیم های کاله و بازرگانی جواهری صعودشان به مرحله پلی آف قطعی شده و از این نظر بازی حساسی ندارند، اما بازیکنان سرسخت گنبدی برای تلافی شکست دور رفت و اثبات توانایی های خود به میدان می آیند.

تیم کاله آمل در بازی های دور برگشت تاکنون نتایج خوبی کسب کرده و قصد دارد با ارائه یک بازی منظم تیمی و هوشیارانه با پیروزی، گنبد را ترک کند.

کاله ای ها اکنون با 47 امتیاز و پس از تیم های پیکان و سایپا در مکان سوم جدول رده بندی قرار دارند.

تیم کاله در آخرین و حساس ترین دیدار این فصل لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور یکشنبه هفته آینده در آمل میزبان تیم سایپا تهران خواهد بود.

کاله آمل تنها نماینده مازندران در رقابتهای این فصل لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور است.