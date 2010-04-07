مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر همکاری نهادهای شهری با مسئولان نمایشگاه کتاب تهران در سالجاری گفت: شورای شهر کمیتههای تخصصی خود را در خصوص نمایشگاه امسال تشکیل داده و در حال تدوین دستورالعمل اجرایی آنهاست.
وی با اشاره به برگزاری دوره دیگری از این نمایشگاه در مصلای تهران، افزود: اینکه چرا نمایشگاه باید در مصلی برگزار شود، به نبود مکان مناسب و جایگزین آن برمیگردد و معتقدم نباید به بهانه اینکه چنین محلی آماده نشده، برگزاری نمایشگاه را متوقف کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: مجموعه مدیریت شهری و شخص شهردار تهران وعده دادهاند که تا پایان اردیبهشت محل و زمان بهرهبرداری از پروژه "باغ کتاب" را اعلام کنند که گزینه اصلی برای نمایشگاه کتاب تهران است.
طلایی در پاسخ به این سوال که "آیا بهرهبرداری از این پروژه تا پایان سال جاری به معنی برگزاری نمایشگاه سال آتی در آن است یا خیر؟" گفت: چنین چیزی را با این قطعیت نمیتوانم بگویم اما معتقدم باید فضای مناسبتری از مصلی برای رویداد فرهنگی بزرگی مثل نمایشگاه کتاب تهران فراهم کرد.
نمایشگاه کتاب تهران در سال 1386 از محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی به مصلای امام خمینی (ره) کوچ کرد و امسال هم برای چهارمین سال پیاپی در این مکان برگزار میشود.
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