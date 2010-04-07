برگزاری جایزه بنیاد موقوفات افشار تا آخر بهار منتفی شد

محمد تقی جنیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور نیافتن برت فراگنر برنده اتریشی این جایزه ایرانی در کشورمان برای دریافت آن گفت: در چند روز اخیر اطلاع یافتیم که مسئولان دانشگاهی که فراگنر آنجا تدریس می‌کند به خاطر بیماریش وی را از هر نوع پرواز هوایی منع کرده‌اند که این امر منجر به تعویق دوباره جایزه شده است.

وی افزود: ما از آقای فراگنر خواسته‌ایم که نماینده‌ای به ایران بفرستند تا جایزه به او داده شود در غیر این صورت جایزه برای او در اتریش ارسال می‌شود.

این برای نخستین بار است که جایزه مذکور با یکسال تاخیر برپا می‌شود و دلیل آن یکی از شروط جایزه مبنی بر حضور برنده آن در ایران است.



مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار همچنین انتخاب دو نفر را به عنوان برگزیده جایزه امسال رد کرد و گفت: هنوز هیئت گزینش ما در این باره تصمیمی نگرفته است.

در دوره اخیر جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، برت فراگنر ایرانشناس و اسلام‌شناس اتریشی به دلیل "خدمات ارزنده‌ به تاریخ و فرهنگ ایران" برگزیده شد.



اهدای جایزه‌ای با عنوان "جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار برای زبان فارسی و وحدت ملی ایران" به شخصی که دارای آثار شعری یا نثری برجسته یا تحقیقات ارزشمند باشد و کاملاً با مقاصد واقف مطابقت داشته باشد تعلق می گیرد که این کار از سال 68 آغاز شده و تا به حال به دانشمندان ایرانی و خارجی مانند نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، محمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)، جان هون‌نین (چین)، کمال عینی (تاجیکستان)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دوفوشه‌کور (فرانسه)، هانس دوبرین (هلند) و منوچهر ستوده (ایران) اعطا شده است.