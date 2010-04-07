مشمولان معافیت سه برادری نگران نباشند/ اعلام تعرفه ها تا سه روز دیگر

سردار حسن زاده کمند در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلیل تاخیر صدور کارت معافیت طرح سه برادری افزود: اگر چه این طرح از تاریخ 15 خرداد سال گذشته در کشورآغاز شده اما چون طرحی جدید است رسیدگی به آن مراحل خاصی را می طلبد و مشمولان در صورت طولانی شدن پروسه زمانی نگران صدور کارت معافیت نباشند.

وی تصریح کرد: مشمولانی که اصالت پرونده آنان در دریافت کارت معافیت سربازی تایید شده و به هر دلیلی از جمله استخدام نیازمند کارت معافیت هستند می توانند با مراجعه به سازمان نظام وظیفه تا زمان صدور کارت معافیت گواهی معافیت دریافت کنند.

زاده کمند گفت: هیچ محدودیتی برای خروج این افراد از کشور وجود ندارد و مجوز خروج با اخذ ضمانتهایی با بار مالی پایین برای آنان صادر می شود.

وی ادامه داد: صدور کارت معافیت سربازی نیازمند استعلام از تمام رده های نیروهای مسلح است و صدور کارتهای معافیت در یک پروژه زمانی بسیار مطلوب در حال انجام است.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی گفت: صدور کارتهای معافیت سه برادری از اواخر سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر روزانه سه هزار کارت هوشمند معافیت در کشور صادر می شود.

وی با اشاره به تغییر تعرفه های صدور کارت معافیت در سال 89 تصریح کرد: در قانون بودجه سال 89 تعرفه های جدید برای افرادی که در سال جاری اقدام به دریافت کارت معافیت می کنند تغییر کرده و مشمولان موظف به پرداخت مبالغی بر حسب مدرک تحصیلی خود هستند.

سردار زاده کمند اظهار کرد: ارقام قطعی که مشمولان دریافت کارتهای معافیت باید پرداخت کند تا سه روز آینده اعلام می شود.