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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۱۹

سردار زاده کمند:

مشمولان معافیت سه برادری نگران نباشند/ اعلام تعرفه ها تا سه روز دیگر

مشمولان معافیت سه برادری نگران نباشند/ اعلام تعرفه ها تا سه روز دیگر

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی در پاسخ به دلیل تاخیر صدور کارت مشمولان طرح معافیت سه برادری، سپری شدن مدت 9 ماه برای صدور کارت را به دلیل جدید بودن این طرح طبیعی دانست و گفت: مشمولان در صورت طولانی شدن این پروسه زمانی نگران صدور کارت معافیت نباشند.

  سردار حسن زاده کمند در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلیل تاخیر صدور کارت معافیت طرح سه برادری افزود: اگر چه این طرح از تاریخ 15 خرداد سال گذشته در کشورآغاز شده اما چون طرحی جدید است رسیدگی به آن مراحل خاصی را می طلبد و مشمولان در صورت طولانی شدن پروسه زمانی نگران صدور کارت معافیت نباشند.

وی تصریح کرد: مشمولانی که اصالت پرونده آنان در دریافت کارت معافیت سربازی تایید شده و به هر دلیلی از جمله استخدام نیازمند کارت معافیت هستند می توانند با مراجعه به سازمان نظام وظیفه تا زمان صدور کارت معافیت گواهی معافیت دریافت کنند.

زاده کمند گفت: هیچ محدودیتی برای خروج این افراد از کشور وجود ندارد و مجوز خروج با اخذ ضمانتهایی با بار مالی پایین برای آنان صادر می شود.

وی ادامه داد: صدور کارت معافیت سربازی نیازمند استعلام از تمام رده های نیروهای مسلح است و صدور کارتهای معافیت در یک پروژه زمانی بسیار مطلوب در حال انجام است.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی گفت: صدور کارتهای معافیت سه برادری از اواخر سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر روزانه سه هزار کارت هوشمند معافیت در کشور صادر می شود.

وی با اشاره به تغییر تعرفه های صدور کارت معافیت در سال 89 تصریح کرد: در قانون بودجه سال 89 تعرفه های جدید برای افرادی که در سال جاری اقدام به دریافت کارت معافیت می کنند تغییر کرده و مشمولان موظف به پرداخت مبالغی بر حسب مدرک تحصیلی خود هستند.

سردار زاده کمند اظهار کرد: ارقام قطعی که مشمولان دریافت کارتهای معافیت باید پرداخت کند تا سه روز آینده اعلام می شود.

کد مطلب 1059094

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