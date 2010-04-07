پرندگان مهاجر از تالابهای آمل به مناطق سیبری کوچ کردند

بهمن صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: امسال در مجموع حدود 200هزار قطه انواع پرندگان مهاجر شامل انواع مرغابی، چنگر، غاز ، خوتکا و حواصیل برای زمستان گذرانی به تالاب ها، آب بندان ها و آبگیرهای آمل و محمود آباد کوچ کردند.

وی با اشاره به اینکه امسال کوچ تعداد پرندگان مهاجر زمستان گذران به آبگیرها و آببندان های آمل و محمودآباد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش داشته است، علت این کاهش را کمی دوران سرما امسال در مازندران دانست.

وی اضافه کرد: امسال در مجموع کوچ انواع پرندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمود آباد با بیان اینکه پرندگان مهاجردر نیمه دوم هر سال از مناطق سرد سیبری به تالاب ها و آبگیرهای آمل و محمودآباد کوچ می کنند تصریح کرد: پرندگان مهاجر تا پایان اسفند و اوایل فروردین در این مناطق زمستان گذرانی می کنند.

صادق نژاد با اشاره به اینکه در این دو شهرستان 90 واحد آب بندان به مساحت بیش از 500 هکتار و دو هزار و 500 هکتار تالاب وجود دارد، اظهار داشت: وجود این عوامل باعث افزایش گونه های مختلف پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در این مناطق شده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمود آباد همچنین از مردم که در زمان کوچ پرندگان مهاجر محیط امنی را برای آنان تامین کردند، قدردانی کرد.

صادق نژاد خاطرنشان کرد: کوچ دسته ای انواع پرندگان مهاجر به خصوص دسته های دو سه هزارتایی قوها منظره های بسیار زیبایی را در آسمان شهرهای آمل و محمودآباد پدید آورد که گردشگران بسیاری را از مناطق مختلف کشور به این شهرها کشاند.