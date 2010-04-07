به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی مسائل اساسی اخلاق بر اساس نظریه‌های اخلاقی می‌پردازد.

محور اصلی بررسی نویسنده نظریات اخلاقی فلاسفه مغرب زمین است و آن دسته از نظریات مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند که هنوز هم مورد توجه هستند.

خودخواهی (اخلاق ماکیاولی)، اخلاق ارسطویی و دیدگاه افلاطون درباره اخلاق، فایده‌گرایی اخلاقی و نظریه حق طبیعی از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

محورهای اخلاق کانتی و اخلاق اگزیستانسیالیستی نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

خوانندگان کتاب علاوه بر اینکه با این مکاتب و دیدگاه‌های اخلاقی آشنا می‌شوند با توسعه و تکامل این نظریات نیز آشنا می‌شوند.