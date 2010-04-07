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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

"مقدمه‌ای بر اخلاق" منتشر شد

کتاب "مقدمه‌ای بر اخلاق" اثر جان دی از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی مسائل اساسی اخلاق بر اساس نظریه‌های اخلاقی می‌پردازد.

محور اصلی بررسی نویسنده نظریات اخلاقی فلاسفه مغرب زمین است و آن دسته از نظریات مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند که هنوز هم مورد توجه هستند.

خودخواهی (اخلاق ماکیاولی)، اخلاق ارسطویی و دیدگاه افلاطون درباره اخلاق، فایده‌گرایی اخلاقی و نظریه حق طبیعی از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

محورهای اخلاق کانتی و اخلاق اگزیستانسیالیستی نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

خوانندگان کتاب علاوه بر اینکه با این مکاتب و دیدگاه‌های اخلاقی آشنا می‌شوند با توسعه و تکامل این نظریات نیز آشنا می‌شوند.

کد مطلب 1059097

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