سهم هر ایرانی سالانه 833 نخ سیگار/ متولیان به دنبال افزایش تولید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 30/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان سیگاری هستند که 84 درصد این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این در حالی است که جمعیت زنان سیگاری نیز در سالهای اخیر با افزایش نگران کننده ای همراه بوده است.

دکتر حسن آذری پور، عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با هشدار نسبت به تبعات زیانبار تغییر الگوی مصرف مواد دخانی در جمعیت زنان کشور گفت: در سالهای گذشته سهم جمعیت زنان از مصرف مواد دخانی حدود 1.4 درصد بود که در حال حاضر به حدود 4.5 درصد رسیده است.

سن تجربه استعمال اولین سیگار در کشور به 13 سال رسیده است



بررسیها نشان می دهد سالانه حدود 3.4 درصد افزایش مصرف سیگار در کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. این در حالی است که دخانیات به طرق گوناگون باعث مرگ زودرس افراد است و عامل خطر 6 مورد از هشت دلیل اصلی مسبب مرگ و میر در جهان محسوب می شود.

آذری پور با عنوان این مطلب که سن اغلب افراد سیگاری در کشور بالای 30 سال است، افزود: سن تجربه استعمال اولین سیگار در کشور به 13 سال رسیده است.

این در حالی است که وزیر بهداشت نیز عنوان داشته بود 80 درصد مصرف کنندگان سیگار در ایران، قبل از 15 سالگی مصرف مواد دخانی را شروع کرده اند.

به گفته وزیر بهداشت، سالانه هزارو 700 میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار و بیش از سه هزار و 840 میلیارد تومان نیز صرف هزینه درمان بیماریهای ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور می‌شود.

به گزارش مهر، سالانه 60 هزار نفر در کشور براثر استعمال دخانیات فوت می‌شوند. در حالی که 30 درصد مرگهای ناشی از سرطان و 90 درصد از دلایل ابتلا به سرطانهای ریه و سایر سرطانها ناشی از استعمال مواد دخانی است.

بر اساس آخرین آمار مربوط به بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر که مربوط به سال 87 است، بیش از 11 درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور مصرف کننده روزانه مواد دخانی هستند. همچنین میانگین تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه افراد سیگاری 12.18 نخ برای مردان و 5.44 نخ برای زنان و به طور میانگین 8.85 نخ در روز است.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت دخانیات ایران در حال حاضر 12 میلیون نفر مصرف کننده سیگار در کشور وجود دارد و سالانه حدود 6.5 میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق به کشور وارد می شود که اکثر قریب به اتفاق آنها تقلبی و غیر بهداشتی است.

پزشکان معتقدند که استنشاق غیرداوطلبانه دود سیگار به معنی سیگاری بودن تحمیلی است. به طوری که زندگی با فرد سیگاری به منزله مصرف مستقیم 80 نخ سیگار در طی یک سال است. ریه های افراد غیرسیگاری که در کنار افراد سیگاری زندگی می کنند، به مراتب عملکرد ضعیفتر ی از افراد سالم غیرسیگاری دارند. قرار گرفتن در معرض دود سیگار، خطر بیماریهای تنفسی را در بالغین تا حدود 25 درصد و در بچه ها تا حدود 50 تا 100 درصد افزایش خواهد داد.

آنچه مسلم اینکه، آمار افراد سیگاری در کشور رو به افزایش است اما نهادهای مرتبط با امر سلامت، از ابزار و قدرت کافی برای مقابله با مصرف مواددخانی در جامعه برخوردار نیستند. به طوری که مسئولان وزارت بهداشت بارها و بارها نسبت به راه اندازی شرکتهای ساخت سیگار خارجی در داخل کشور انتقاد کرده اند اما هیچ توجهی به این گلایه ها نمی شود.

هفته سلامت در حالی از فردا آغاز می شود که شعار امسال آن "شهرنشینی و سلامت" نامگذاری شده و از همین رو می بایست بیش از پیش مشکلات و معضلاتی که سلامت جامعه به ویژه شهرنشینان را تهدید می کند، مورد توجه قرار داد و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارائه کرد.