کلاس عملی مربیان کشتی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح این کلاس ها گفت: کلاس تئوری استاد درجه سه مربیان کشتی مازندران با شرکت بیش از 70 نفر اسفند ماه سال گذشته در ساری برگزار شد.

وی افزود: به دلیل استقبال و تعداد زیاد علاقمندان برای شرکت در این دوره، کلاس عملی مربیان کشتی مازندران به دو کلاس تقسیم شد.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: دوره عملی این کلاس با حضور نادر ناظری مربی کشتی این استان در حال برگزاری است.

ثمربخش اضافه کرد: بر اساس جدول برنامه زمان بندی شده، کلاس نخست تا روز 22 فروردین با حضور 37 مربی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از آن نیز بخش دوم کلاس از روز بیست ‌‌و سوم‌ ماه جاری تا 30 فروردین زیر نظر مصطفی میرعمادیان سرمربی بزرگسالان کشتی مازندران پیگیری خواهد شد.

به گفته ثمربخش، در این کلاس نیز 37 مربی حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: اغلب مربیانی که در کلاس تئوری حضور داشتند در آزمون پایانی قبول شدند؛ اما حضور نفراتی که در این آزمون به دلایلی موفق نشدند نیز در دوره عملی بلامانع است.