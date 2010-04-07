جزئیات تازه از درگیری شکارچیان و محیطبانان در ارتفاعات خائیز

جلیل بادام فیروز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شکارچیان در صبحگاه روز اول فروردین 89 با شلیک دوازده گلوله آرامش حیات وحش منطقه را بهم زدند که با واکنش محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست روبرو شدند و در درگیری مسلحانه یک نفر از شکارچیان کشته و یکی زخمی و بقیه متواری شدند.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با همکاری بسیار در تلاش برای دستگیری شکارچیان متواری است افزود: پنج اسلحه غیر مجاز شامل یک "کلاشینکف"، دو عدد "قناسه"، یک عدد" ژ3" و یک عدد "پرون" از شکارچیان ضبط شده و البته محیط بانان سازمان محیط زیست به دلیل مسائل امنیتی تحت نظر هستند.

با این حال در درگیری مسلحانه روز عید بین محیط بانان سازمان محیط زیست و 6 شکارچی مسلح و غیر مجاز در ارتفاعات کوه خائیز از توابع شهرستان کهگیلویه، یک شکارچی کشته و یکی از آنان زخمی و چهار شکارچی دیگر متواری شده اند.

محیط بانان سازمان محیط زیست کهگلیویه و بویراحمد در حالی به دلیل کشته شدن یک شکارچی غیر مجاز در کوههای خائیز تحت نظارت دستگاههای قضایی و امنیتی بازداشت هستند که پرونده یک محیط بان دیگر در این استان که به دلیل درگیری و کشتن یک شکارچی غیر مجاز به اعدام محکوم شده بود در بلاتکلیفی است.

پیش از این سرپرست دفتر حقوقی، دعاوی و قراردادهای سازمان محیط زیست از ارجاع پرونده محیط بان یاسوجی به دادگاه بدوی خبر داده بود.

جلیل بادام فیروز در ادامه گفتگو با مهر پیرامون پرونده محیط بان تقی زاده این طور توضیح داد: پرونده این محیط بان در دیوان عالی نقض شده و برای بررسی مجدد به استان ارجاع شده است اما همچنان در استان بلاتکلیف مانده است با این حال هیچ گونه سندی برای آزادی این محیط بان پذیرفته نشده است.