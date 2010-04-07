شاکری و قبادی طلایی شدند / دو طلا به آذربایجان و افغانستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره رقابتهای تکواندو بین المللی جام فجر روز سه شنبه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز شد. در نخشتین روز این مسابقات تکواندوکاران اوزان فرد به رقابت پرداختند.

در وزن اول که21 تکواندوکار به رقابت پرداختند علی شاکری از ایران در دیدار پایانی مقابل "سمیرآیدین اف" از آذربایجان به میدان رفت و با ارائه یک مبارزه دیدنی حریف خود را شکست داد و طلا گرفت. "آیدن اوف" نقره گرفت . مدال برنز مشترک هم به رضا صفری و فرهاد سلیمی از کشورمان تعلق گرفت.

دیدار پایانی وزن سوم یک مبارزه تمام خارجی بود. درمیان 20 شرکت کننده این وزن " محمد رامین عرب زاده" از افغانستان به همراه "استیون بارکلیس" از فرانسه به دیدار پایانی راه پیدا کردند که در نهایت عرب زاده به مدال طلا دست یافت و نماینده فرانسه نقره گرفت. داود عبدالرضایی و کیوان حجی زواره نیز از کشورمان به مدال برنز مشترک دست یافت.

آسیب دیدگی "علیرضا نصر آزادانی " در وزن پنجم باعث شد تا دیدار پایانی وزن پنجم نیز بین دو تکواندوکار غیرایرانی برگزار شود. "الوین محمدوف" از آذربایجان در بازی نهایی این وزن مقابل " ماگمد ابراگیموف" از روسیه به برتری دست یافت و طلا گرفت.

بعد از ابراگیموف هم نصر به همراه "کریستوف" از فرانسه به نشان برنز دست پیدا کردند. در این وزن 17 تکواندوکار به رقابت پرداختند.

در وزن هفتم نیز 10 تکواندوکار به روی " شی هاپ چانگ" رفتند که پیام قبادی از تیم نیروهای مسلح به مدال طلا دست یافت. "فاضل خالق" از افغانستان نقره گرفت و جلال خدامی از ایران به همراه "فوائد" از اردن به نشان برنز دست یافتند.

این رقابتها امروز در اوزان زوج پیگیری می شود.