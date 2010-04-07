منتقدان به برنامه بررسی "دارا و ندار" بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود احمدی افزادی 17 آذرماه سال 1388 با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه تهران منصوب شد. او در اولین نشست خبری‌اش که 17 اسفندماه در شبکه برگزار شد از ساخت برنامه‌های متنوع گفتگومحور و مجموعه‌های نمایشی خبر داد. خبرنگار مهر صبح یکی از روزهای بهاری گفتگوی کوتاهی با او انجام داد.

*خبرگزاری مهرـ گروه فرهنگ و هنر: آقای احمدی شما در نشست خبری پایان سال از تهیه و پخش برنامه‌های متنوع شبکه تهران در سال 89 خبر دادید. برای شروع از برنامه‌های جدید این شبکه بگویید؟

- مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه تهران: اولین قسمت مجموعه تلویزیونی "پرانتزباز" به کارگردانی کیومرث پوراحمد از 20 فروردین‌ماه پخش می‌شود. این مجموعه قرار است روزهای جمعه روی آنتن برود و از بازیگران مطرحی همچون اکبر عبدی، رضا کیانیان و ... بازی کردند. پخش "پرانتزباز" تا پایان تابستان ادامه دارد. از دو هفته آینده پخش مجموعه تلویزیونی "خانه بی‌پرنده" به تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی و کارگردانی کاظم معصومی آغاز می‌شود. این مجموعه هفته‌ای دو بار روی آنتن می‌رود و پخش آن تا پایان تابستان ادامه دارد.

سری جدید مستند پنج هم به دلیل استقبال مخاطبان آماده شده تا هر شب به مدت 25 دقیقه پخش شود. "هدهد دات کام" از دیگر برنامه‌های جدید ترکیبی است که به مدت 45 دقیقه روی آنتن می‌رود. این برنامه نقش رسانه‌ها را در دنیای امروز بررسی می‌کند. این برنامه با رویکرد جوان پسند پخش می‌شود.

مسابقه هفتگی "از کی بپرسیم" از دیگر برنامه‌های جدید شبکه تهران است که از 20 فروردین‌ماه پخش می‌شود. آخرین بار این مسابقه را زنده‌یاد منوچهر نوذری اجرا کرده بود و حالا در سری جدید پسر او اجرا را به عهده دارد. یک مجموعه خارجی با موضوع پزشکی به زودی به صورت هفتگی پخش می‌شود. مجموعه خارجی پلیسی با بازی آلن دلون هم برای پخش در نظر داریم.

برنامه "به خانه برمی‌گردیم" با اجرای جدید از هفته سوم فروردین‌ماه شروع شد. همچنین برنامه "سلام تهران" هم با یک شکل جدید از ابتدای سال روی آنتن رفت. قصد داریم میزگردهایی هم پخش کنیم که اختصاص به نقد و بررسی مجموعه نوروزی و دیگر سریال‌های شبکه تهران دارد.

*شما اشاره کردید برنامه‌ای با عنوان "هدهد دات کام" با هدف بررسی نقش رسانه‌ها در دنیای امروز پخش می‌شود. تاکنون برنامه‌های زیادی با این مضمون پخش شده، اما همیشه از بعد منفی به موضوع نگاه شده و به همین دلیل چندان مورد توجه مخاطبان قرار نمی‌گیرد. باز هم در این برنامه شاهد موضع‌گیری خواهیم بود؟

ـ این برنامه نگاه منفی یا مثبت ندارد، بلکه سعی داریم به اهمیت دنیای ارتباطات بپردازیم، بنابراین موضع‌گیری نمی‌کنیم. در واقع برنامه "هدهد دات کام" اجتماعی است و نه سیاسی.

*خیلی از منتقدان معتقدند مسعود ده‌نمکی در مجموعه نوروزی "دارا و ندار" به جای فیلمسازی بیاینه صادر کرده است. به عنوان مثال دیالوگ‌هایی از جمله اینکه از کدام جناح هستی؟ سطل زباله آتش زدی؟ شعار می‌نویسی و ... که میان علیرضا خمسه (حاجی فیروز) و سروان آگاهی در قسمت سیزده رد و بدل می‌شود.

ـ پاسخ به سئوالاتان را می‌توانید در میزگرد نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "دارا و ندار" که با حضور دست‌اندرکاران این مجموعه از شبکه تهران پخش می‌شود، بگیرید. این میزگرد به زودی روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

*معمولاً در میزگردها از منتقدانی دعوت می‌شود که نظر مثبت دارند و هرگز منتقدان مخالف در نقد و بررسی‌ها حضور ندارند. پس نمی‌توان چندان امیدوار بود که در نقد و بررسی "دارا و ندار" پاسخ سئوالات خود را بگیریم.

- سعی می‌کنیم در میزگردها از منتقدان و جامعه‌شناسان با نظرات مختلف دعوت به عمل آوریم.

*شبکه تهران در سال جدید قصد دارد در مجموعه‌های طنز چه نگاهی را دنبال کند؟

- رویکرد ما ادامه دادن تولید مجموعه‌های شاد است. "کارت زرد" از مجموعه‌های جدید شبکه تهران است که مضمون آن طنز ورزشی است.

*آیا مجموعه‌های طنز با مضامین سیاسی و اجتماعی هم تولید می‌کنید؟

- بله، طرح‌هایی در دست بررسی داریم.

*برای ساخت مجموعه‌های تلویزیونی قصد دارید از کارگردانان به نام سینما هم استفاده کنید؟

ـ برای ما طرح و پرداخت خوب اهمیت دارد. برای کسانی که طرح‌های خوبی دارند در باز است. فرقی نمی‌کند این طرح از طرف تهیه‌کننده و کارگردان سینما یا تلویزیون باشد. باید طرح مخاطب‌پسند و جذاب باشد.

*یکی از تغییرات شبکه تهران تهیه و پخش برنامه‌های گفتگومحور متنوع است. شایعه شده قرار است برنامه‌های مناظره شبکه سه به شبکه تهران منتقل شود. چنین مسئله‌ای صحت دارد؟

ـ هر شبکه برای برنامه‌های خودش تصمیم می‌گیرد. رئیس سازمان صدا و سیما هم اشاره کرده برنامه‌های گفتگومحور متنوع تهیه شود. شبکه تهران هم برنامه‌های گفتگومحور همچون "تهران 20" در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در دستور ساخت دارد.

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*گفتگو: فاطمه عودباشی