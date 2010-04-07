فوت 17 نفر از شهروندان مازنی بر اثر گازگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقتدایی صبح چهارشنبه در کارگروه کاهش حوادث مصرف کنندگان گاز طبیعی در ساری افزود: از مجموع تعداد 17 نفر فوت شده در مازندران، 16 نفر در اثر گاز گرفتگی و یک نفر در اثر انفجار جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: بیشترین تلفات در سال گذشته مربوط به آذرماه بود که طی آن هفت حادثه در استان رخ داده و شش نفر نیز جان خود را از دست دادند.

مقتدایی خاطرنشان کرد: از مجموع 17 نفر فوت شده در استان، چهار نفر در ساری، چهار نفر در نکا، سه نفر در آمل، دو نفر در نور، دو نفر در محمودآباد و دو نفر در چالوس، جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با سال 87 با 25 درصد کاهش روبرو بوده است.

رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز مازندران نقص در دودکش بخاری، جدا شدن لوله بخاری از محل اصلی خود همچنین قرار دادن خروجی دودکش در سطل آب را از مهمتریت علل حوادث منجر به گازگرفتگی در استان عنوان کرد.

مقتدایی همچنین مهمترین عوامل منجر به انفجار و آتش سوزی را به دلیل مسائلی چون نشت گاز از اتصالات، باز شدن شیر گاز بدون درپوش و استفاده از وسایل گازسوز بدون ترموکوپل دانست.

وی با تاکید بر لزوم باز بودن مسیر دودکش بخاری ها در منازل، همچنین دارا بودن ارتفاع حداقل سه متری دودکش ها ، توجه جدی مردم به این مسائل و استفاده از وسائل گازسوز استاندارد را خواستار شد.