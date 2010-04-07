رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: جزئیات تغییر نحوه پذیرش دانشجوی دکتری/ حذف آزمون کتبی تخصصی دانشگاهها

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تغییر در نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری در دست بررسی است که در صورت تصویب برای پذیرش دانشجو در این دوره یک مرحله آزمون عمومی به صورت سراسری برگزار می شود. پس از آن داوطلبان چند برابر ظرفیت به دانشگاهها معرفی و با بررسی دانشگاهها انتخاب می شوند.

وی ادامه داد: این آزمون اولیه عمومی امتحان زبان نیست اما احتمال دارد با آزمون زبان یکی باشد و یا اینکه به صورت جداگانه برگزار شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: همچنین وزارت علوم در حال بررسی برای برگزاری چند بار در سال این آزمون است تا در صورتی که هر داوطلب نتوانست نمره مورد قبول را دریافت کند بتواند مجددا در امتحان شرکت کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هر دانشگاه برای پذیرش دانشجوی دکتری به صورت مستقل اقدام می کند و این آزمون نیز تنها یک بار در سال برگزار می شود.

سرورالدین ادامه داد: اما با تصویب این طرح، امتحان کتبی تخصصی که در حال حاضر دانشگاهها برگزار می کنند دیگر وجود نخواهد داشت و داوطلبانی که نمره حد نصاب آزمون عمومی را دریافت کرده باشند برای سایر مراحل گزینش که شامل مصاحبه می شود به دانشگاهها مراجعه می کنند.

وی درباره تغییر در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد نیز گفت: برای آزمون کارشناسی ارشد تا کنون چیزی تصویب نشده اما هر آنچه تصویب شود در راستای تسهیل کار داوطلبان و حفظ استقلال دانشگاهها است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این زمینه به مهر گفت: در حال برنامه ریزی برای تغییر در نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری هستیم و ممکن است این شیوه برای سال آینده تحصیلی اجرایی شود.

حسین نادری منش اظهار داشت: بر اساس این تغییر، پذیرش دکتری شامل یک آزمون عمومی می شود و به مرور زمان آزمون کتبی تخصصی که هر دانشگاه به طور جداگانه برگزار می کند نیز حذف می شود.

وی افزود: تغییر در نحوه پذیرش دانشجو بیشتر در دوره دکتری مد نظر است و کارشناسی ارشد در فاز بعدی قرار دارد.