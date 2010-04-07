سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: امروز سه شنبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سئوالات تعدادی از نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می یابد.

وی با بیان اینکه وضعیت شبکه های ارتباطی در ایام نوروز موضوعی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در مورد آن گزارشی به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد گفت: در رابطه با وضعیت شبکه های ارتباطی گله مندی مردم به نمایندگان مجلس رسیده است و خود نمایندگان نیز با این مشکلات دست به گریبانند.

وی تاکید کرد: اختلالات نه تنها در بحث تلفن همراه به شدت وجود دارد بلکه به تلفن ثابت نیز مربوط می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سابقه وعده های رفع مشکلات شبکه تلفن همراه و ثابت زمان مدیدی است که ادامه دارد گفت: وزرای ارتباطات سه دولت گذشته و دولت فعلی و نیز مسئولان این حوزه، بارها وعده های بسیاری برای حل مشکلات آنتن دهی تلفن همراه، قطعی مکالمات، خط رو خط و تماس ناموفق داده اند اما تاکنون این وعده ها محقق نشده است.

وی اضافه کرد: اختلالات در شبکه تلفن همراه و ثابت که اکثر منجر به قطعی مکالمات می شود هزینه مشترکان را افزایش می دهد که وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد.

به گفته وی وزرا و مجریان امر باید قول دهند که مشکلات مردم را حل کنند و نمایندگان مردم در مجلس نیز با اهرم های نظارتی در جهت رسیدگی به این موضوعات گام برمی دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان در مورد اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در زمینه کاهش قیمت سیم مسی، ارائه اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات، کیفیت آنتنهای تلفن همراه و نیز کیفیت تلفن همراه روستایی به کمیسیون صنایع دعوت شده است.