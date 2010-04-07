مشارکت 104 درصدی در برخی مناطق عراق!/ نامزدی طالبانی به نفع عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ناظم دباغ" درباره نتایج دومین انتخابات پارلمانی این کشور اظهار داشت: نتایج و آرا به دست آمده در انتخابات خوب بود تنها مشکلاتی که وجود داشت تعداد زیاد نامزدها بود.

وی خاطرنشان کرد: دومین مشکل این بود که در قانون انتخابات مشکل وجود داشت که ما بعدا متوجه شدیم به عنوان مثال ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه با بیش از دو میلیون و 400 هزار رای توانست 91 کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان را از آن خود کند. اما اگر به آرای کردها بنگریم با بیش از دو میلیون و 750 هزار رای توانست 57 کرسی را کسب کند.

دباغ با بیان این مطلب افزود: به لحاظ قانونی نامزدی در اقلیم کردستان برای ورود به پارلمان نیاز به 46 هزار رای داشت حال آنکه مناطقی همچون نینوا، الانبار و بغداد با نسبت 25 هزار رای می توانستند وارد پارلمان شوند لذا این امر باعث شد کرسی های کردها در پارلمان کم شود و این تجربه ای است که در انتخابات بعدی نباید تکرار شود.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق در ادامه گفت: ولی ما در کل نتایج انتخابات را پذیرفتیم زیرا یک پروسه دموکراتیک و موفق بود.

وی اظهار داشت: اقلیم کردستان با بیش از 71 درصد تنها منطقه ای است که بیشترین مشارکت را در انتخابات پارلمانی داشته است. بعضی از مناطق به ویژه مرکز و جنوب عراق نیز میزان مشارکت بسیار کمتر از انتخابات قبلی بود و به بیش از 36 یا 37 درصد نمی رسید.

دباغ همچنین گفت که اهل تسنن عراق این بار بیشتر از گذشته در انتخابات مشارکت داشتند.

وی در مورد آرا کرکوک تصریح کرد: کردها بیشترین آرا را در کرکوک به دست آوردند اما به لحاظ تقسیم کرسی نسبت 6 به 6 است یعنی ائتلاف کردستان و فهرست العراقیه هر دو 6 کرسی به دست آوردند زیرا 67 هزار رای ما به نفع العراقیه مصادره شد چرا که برخی احزاب کرد مثل کوموله، یگرتو و تغییر نتوانستند کرسی به دست آورند چون آرائشان کم بود و بنابراین رای کم را به گروه قوی تر می دهند در غیر اینصورت ما می توانستیم 7 کرسی کسب کنیم.

از سوی دیگر در بعضی مناطق و روستاهای کرکوک که عرب نشین هستند میزان مشارکت در انتخابات 104 درصد بود و این امر غیر ممکن است لذا ما به کمیساریای عالی انتخابات شکایت کردیم و منتظر رسیدگی هستیم.

دباغ در مورد برخی زمزمه ها مبنی بر اینکه رئیس جمهور عراق باید عرب سنی باشد زیرا عراق یک کشور عربی است، گفت: این زمزمه ها اکنون نیز وجود دارد و علاوه بر بعضی شخصیت های عراقی برخی کشورهای عربی از جمله اردن نیز آن را مطرح می کنند که این امر ناشی از تعصبات عربی است.

وی با بیان این مطلب افزود: طبق قانون اساسی عراق این کشور متشکل از عرب، کرد، ترکمن، آشوری و غیره است و هر کسی که در عراق متولد شده باشد و پدر و مادر وی عراقی باشد می تواند برای یکی از 3 پست حاکمیتی این کشور (رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور) نامزد شود.

از سوی دیگر ما اگر به دنبال عراقی متحد هستیم نباید چنین افکاری را ترویج دهیم و دیگر اینکه به خاطر رفع مشکلات و محرومیت های گذشته عراق یکی از پست های حاکمیتی مذکور باید به کردها واگذار شود.

دباغ اظهار داشت: ضرورت حفظ وحدت عراق و توافقات و ائتلاف های آن باعث شده است که کسی مثل جلال طالبانی برای ریاست جمهوری نامزد شود و تا این لحظه اکثر گروه های عراقی از جمله عشایر نیز از ریاست جمهوری طالبانی حمایت می کنند.

وی افزود: علاوه براین کشورهای متعددی همچون ایران، ترکیه، آمریکا، انگلیس و فرانسه از ریاست جمهوری طالبانی حمایت می کنند زیرا تجربه 4 سال گذشته ثابت کرد که طالبانی ضامن حفظ وحدت عراق بوده و وی قدرتمندترین سیاستمدار عراقی است و به نظر من نامزدی طالبانی برای ریاست جمهوری به یک ضرورت تاریخی برای عراق و منطقه تبدیل شده است.

دباغ در ادامه گفت: غیر از تعصبات عربی برخی فقط می خواهند جلال طالبانی نامزد ریاست جمهوری نباشد و علاوه براین برخی ها تا این لحظه به حقوق کرد و غیر کرد احترام نگذاشته و نمی گذارند مثل بعثی های سابق یا اشخاصی همچون "اسامه النجیفی" و به عقیده من آنهایی که بعثی هستند نه موافق شیعه اند نه کردها.

اما در عین حال در مورد ریاست جمهوری این توافق بین بسیاری از گروه های عراقی از جمله گروه های سنی (به جز شخصیت های معدودی) وجود دارد که جلال طالبانی رئیس جمهور شود و کردها طی نشستی با مسعود بارزانی متفق القول طالبانی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام کردند.