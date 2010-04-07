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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۱۸

تایید اعتبار مدارک 240 دانشگاه خارجی/ تایید چند دانشگاه حوزه خلیج فارس

تایید اعتبار مدارک 240 دانشگاه خارجی/ تایید چند دانشگاه حوزه خلیج فارس

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین بررسیهای خود مدارک 11 دانشگاه کشورهای ایسلند و پرتغال، 75 دانشگاه کشورهای عربی، 64 دانشگاه ایتالیا و 90 دانشگاه آلمان و اتریش را معتبر اعلام کرد.

اعلام اعتبار مدارک 11 دانشگاه کشورهای ایسلند و پرتغال برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم از دانشگاههای خارج از کشور برای اولین بار مدارک دو دانشگاه کشور ایسلند و 9 دانشگاه کشور پرتغال معتبر اعلام شد.

بر اساس اعلام اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم چهار دانشگاه کشور پرتغال در گروه ممتاز، چهار دانشگاه در گروه خوب و یک دانشگاه در گروه متوسط معتبر اعلام شدند.

اعلام اعتبار مدارک 75 دانشگاه کشورهای عربی

همچنین وزارت علوم 75 دانشگاه کشورهای عربی را معتبر اعلام کرد که از این تعداد 19 دانشگاه کشورهای مصر، عربستان، اردن، لبنان، سوریه و کویت را در گروه یک معتبر اعلام شدند.

همچنین مدارک 56 دانشگاه از کشورهای کویت، مصر، عربستان، اردن، لبنان، عراق، یمن، عمان، بحرین، قطر، امارات را با احراز برخی شرایط معتبر اعلام شد. 

اعلام اعتبار مدارک 64 دانشگاه ایتالیا

اسامی 64 دانشگاه معتبر کشور ایتالیا نیز بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم اعلام شد.

اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین به روز رسانی خود نام دانشگاههای معتبر کشور ایتالیا را منتشر کرده است.

بر اساس اعلام این اداره کل 22 دانشگاه کشور ایتالیا در گروه 1، 24 دانشگاه در گروه 2 و 18 دانشگاه در گروه 3 از نظر وزارت علوم دارای اعتبار است و مدارک فارغ التحصیلان این دانشگاهها توسط وزارت علوم ارزشیابی می شود.
 
اعلام اعتبار مدارک 90 دانشگاه کشورهای آلمان و اتریش
 
وزارت علوم همچنین 63 دانشگاه کشور آلمان را در سطح ممتاز، 6 دانشگاه این کشور را در سطح گروه ب تا مقطع دکتری، یک دانشگاه را در سطح ب در گروه علوم انسانی و یک دانشگاه را در بخش فنی معتبر اعلام کرده است.‌

18 دانشگاه کشور اتریش نیز در سطح یک و ممتاز و 4 دانشگاه در سطح 2 معتبر هستند.
 
لیست اسامی دانشگاههای معتبر کشورهای مختلف در سایت اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx  قابل دسترسی است.
کد مطلب 1059122

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