تغییر ترم دوم دانشگاهها دردستورکار/ آغاز زود دانشگاهها یا تغییرتعطیلات

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکل تعطیلات بیش از اندازه ترم دوم دانشگاهها که موجب کوتاهی و کاهش بازده آن می شود گفت: سکته های متعدد در ترم دانشگاهها، تعطیلی نوروز که با شروع مجدد با تاخیر دانشگاهها همراه است سبب شده است ترم دانشگاهها بیش از اندازه کوتاه باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه ترم اول دانشگاهها مدت زمان خوبی را شامل می شود اما ترم دوم به سرعت به پایان می رسد. ضمن اینکه در تاخیرهایی که در ترم دوم ایجاد می شود ذهن دانشجویان از کلاس و درس فاصله می گیرد و برای بازگشت و شروع مجدد کلاسها باید ذهن آنها آماده شود.

وزیر علوم به طرح سه یا چهار ترمه شدن دانشگاهها اشاره کرد و گفت: من به این طرح اعتقادی نداشتم اما چون در زمان ورودم به وزارت علوم این طرح در دست بررسی بود و کار مطالعاتی در حال انجام بود نمی خواستم این مطالعات ابتر بماند.

وی با اشاره به نتایج این مطالعات به مهر گفت: سه یا چهار ترمه شدن دانشگاهها بر اساس نتایج مطالعات نمی توانست مفید باشد و پاسخگوی مشکلات نبود. ضمن اینکه مجلس هم با این طرح مخالف بود.

وزیر علوم ادامه داد: وزارت علوم با توجه به اینکه تعطیلی بیش از اندازه ترم دوم دانشگاهها را به عنوان یک دغدغه جدی دنبال می کند این امر را با اولویت در معاونت آموزشی پیگیری خواهد کرد.

کامران دانشجو به راهکارهایی مطرح شده در وزارت علوم در این زمینه پرداخت و به مهر گفت: یکی از راهکارها شرع زودهنگام ترم اول دانشگاهها است تا ترم دوم زودتر شروع شود و فاصله آن با تعطیلات نوروز افزایش یابد.

وی ادامه داد: راهکار دیگر ایجاد تغییر در تعطیلات است اما هیچیک از طرحها و پیشنهادات مطرح قطعیت نیافته اند و به همین دلیل از همه دانشگاهیان می خواهیم در صورتی که طرح و پیشنهادی در این زمینه دارند به وزارت علوم ارائه کنند.