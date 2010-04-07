خبر استعفایم صحت ندارد/ با قدرت به کارم ادامه می دهم

علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: "این خبر دروغ است زیرا من استعفایی نداده ام و همانند گذشته با قدرت کارم را برای آماده سازی تیم فوتبال زیر 19 سال(جوانان) انجام می دهم."

در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام شده مربیان تیم‌های جوانان و نوجوانان به خاطر مبالغ دریافتی غلامحسین پیروانی به فریدون معینی رئیس کمیته جوانان اعتراض کرده اند. دوستی در این خصوص چنین توضیح داد:" من نزدیک به 30 سال است در این فوتبال فعالیت می کنم و همه آنهایی که با من کار کرده اند، می دانند تا به امروز برای پول کار نکرده ام."

وی اضافه کرد: " من در این مدت در هر تیمی که بوده ام خالصانه کار کرده و منتی هم سر هیچ کس نگذاشته ام، ضمن اینکه در حیطه کاری من هم این نیست که بگویم چرا فلان مربی اینقدر گرفته است."

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال(جوانان) در تائید صحبت‌هایش به موضوع مهمی اشاره کرد:" قراردادم با تیم جوانان اذرماه به پایان رسیده است و این نشان می دهد به خاطر پول کار نمی کنم. اگر دنبال مسائل مالی بودم، می گفتم اول با من قرارداد ببندید و اگر قراردادی نبندید کار نمی کنم."

وی با اشاره به اینکه بیان این مطالب در شان و شخصیتش نبوده و نیست، خاطرنشان کرد:" البته باید تاکید کنم اگر آقای پیروانی مبالغ بالایی هم گرفته، حقش بوده زیرا توانایی اش را در سال‌های گذشته ثابت کرده است. باز هم می گویم این مسائل به من مربوط نیست و هیچ وقت در مورد چنین مسائلی صحبت نمی کنم."

دوستی در پایان در مورد جدایی غلامحسین پیروانی از تیم امید گفت:"آقای پیروانی یکی از مربیان خوب فوتبال است. حیف است وی در تیم امید نباشد زیرا وجود چنین افراد باتجربه، سالم و سلامت برای تیم امید لازم است. در این شرایط امیدوارم مسئولان تلاش کنند وی را به تیم امید برگردانند."