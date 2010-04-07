مسی بهترین بازیکن جهان است/ بارسلونا بهتر از آرسنال بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا بامداد امروز در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم رقابت های لیگ قهرمانان با نتیجه 4 بر یک مقابل آرسنال به پیروزی رسید و به نیمه نهایی صعود کرد.

ونگر پس از پایان این دیدار به اسکای اسپورتس گفت: مسی برای من با فاصله بهترین بازیکن جهان است. وقتی او در بازی هست، خطر احساس می شود. مسی وقتی با توپ می دود واقعا خطرناک است.

وی افزود: من معتقدم آرسنال به تیمی باخت که بهتر از خودش بود. به بارسلونا تبریک می گویم. آنها بهتر از ما بودند.

ونگر در پایان گفت: در دو بازی گذشته ما گل های بچگانه ای دریافت کردیم. بازیکنان ما به قدری که باید، سخت تلاش نکردند. وقتی شما بازیکنی مثل مسی را در تیم مقابل دارید، هر اشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود. وقتی ما 3 بر یک عقب افتادیم این فرصت را داشتیم که بازی را 3 بر 2 کنیم اما چندین موقعیت خوب را از دست دادیم.

بارسلونا در تاریخ های 21 و 27 آوریل (اول و هفتم اردیبهشت) طی دو دیدار رفت و برگشت در مرحله نیمه نهایی با اینتر دیدار خواهد کرد.