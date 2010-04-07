نماز جمعه تهران به امامت خاتمی برگزار می شود/سردار صفوی پیش از خطبه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که راس ساعت 12 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می گردد، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت هفته سلامت گزارشی ارائه نموده و سپس سردار سرلشگر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور نیروهای مسلح به مناسبت یازدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی پیش از خطبه های سخنرانی خواهد کرد.