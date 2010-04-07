  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۴۲

نماز جمعه تهران به امامت خاتمی برگزار می شود/سردار صفوی پیش از خطبه ها

نماز جمعه تهران به امامت خاتمی برگزار می شود/سردار صفوی پیش از خطبه ها

نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت سید احمد خاتمی اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که راس ساعت 12 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می گردد، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت هفته سلامت گزارشی ارائه نموده و سپس سردار سرلشگر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور نیروهای مسلح به مناسبت یازدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی پیش از خطبه های سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 1059143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها