هدف حملات تروریستی ممانعت از تعامل عراق با کشورهای همجوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، جلال طالبانی تصریح کرد: سلسله عملیات های تروریستی سه روز گذشته که غیر نظامیان و مراکز دیپلماتیک را هدف قرار داد به خوبی بیانگر اهداف سیاسی آشکار تروریست ها به ویژه مانع تراشی بر سر راه توسعه دموکراسی در کشور است.

وی خاطرنشان کرد که هدف از خشونت های اخیر عراق اشاعه فضایی تنش آلود و توام با کینه و به راه انداختن جنگ داخلی در سطوح مذهبی، طائفه ای یا حتی سیاسی است. جلوگیری از تعامل عراق با کشورهای عربی و همجوار منطقه از دیگر اهداف تروریست ها به شمار می رود.

طالبانی در عین حال از گروه های سیاسی عراق خواست که تبادل اتهام علیه یکدیگر را کنار بگذارند چرا که این مسئله افکار عمومی را از عاملان انفجارهای اخیر منحرف می کند.

رئیس جمهور عراق همچنین از نیروهای امنیتی عراق خواست که برای تامین امنیت هیئت های دیپلماتیک حاضر در بغداد تلاش بیشتری انجام دهند.

وی در ادامه اظهار داشت: مسئولیت ملی ایجاب می کند که مردم عراق برای مقابله با تروریسم در یک صف واحد قرار داشته باشند و گروه های سیاسی عراق روند تشکیل دولت جدید را تسریع بخشند و منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی ترجیح دهند.

بغداد طی روزهای گذشته شاهد انفجارهای خونینی بوده است. در این انفجارها علاوه بر مناطق مسکونی به ویژه محله های شیعه نشین سفارت خانه های ایران، مصر و آلمان نیز هدف قرار گرفتند.

بر اثر این انفجارها صدها نفر کشته و زخمی شدند.