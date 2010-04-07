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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۳۸

حاجی بابایی:

9 میلیون و 500 هزار مسافر در ایام نوروز در مدارس اسکان داده شدند

9 میلیون و 500 هزار مسافر در ایام نوروز در مدارس اسکان داده شدند

وزیر آموزش و پرورش گفت: در تعطیلات نوروزی سال 89، 9 میلیون و 500 هزار مسافر در حدود 9 هزار و 500 مدرسه در سراسر کشور اسکان داده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا حاجی بابایی با اعلام این خبر افزود: 86 هزار خانواده در ایام نوروز در مدارس اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه حدود 18 هزار و 500  نفر عامل اجرایی در اماکن اسکان در سراسر کشور در ایام نوروز مشغول به فعالیت بودند، گفت: خانواده‌های مستقر در مدارس تجهیز شده با یک وعده غذای گرم پذیرایی شدند و هزینه اسکان با پنجاه درصد تخفیف از طریق سیستم بانکی و کسر حقوق صورت گرفت.
 
دکتر حاجی بابایی از بکارگیری مراکز تربیت معلم و دانشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای به منظور اسکان مسافران در تعطیلات تابستانی خبر داد.
کد مطلب 1059149

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