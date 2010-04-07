9 میلیون و 500 هزار مسافر در ایام نوروز در مدارس اسکان داده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا حاجی بابایی با اعلام این خبر افزود: 86 هزار خانواده در ایام نوروز در مدارس اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه حدود 18 هزار و 500 نفر عامل اجرایی در اماکن اسکان در سراسر کشور در ایام نوروز مشغول به فعالیت بودند، گفت: خانواده‌های مستقر در مدارس تجهیز شده با یک وعده غذای گرم پذیرایی شدند و هزینه اسکان با پنجاه درصد تخفیف از طریق سیستم بانکی و کسر حقوق صورت گرفت.

دکتر حاجی بابایی از بکارگیری مراکز تربیت معلم و دانشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای به منظور اسکان مسافران در تعطیلات تابستانی خبر داد.