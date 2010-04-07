جزئیات جلسه بررسی شعب بین الملل دانشگاهها/ تدوین دستورالعمل برای شعب

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این جلسه موضوع مهم وضعیت شعب بین الملل دانشگاههای کشور در مناطق آزاد تجاری با حضور اعضای کمیسیون آموزش مجلس و دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان وزارتخانه های بهداشت و علوم بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این دیدار روسای دانشگاههایی که دارای واحد بین المللی هستند به همراه روسای مناطق آزاد تجاری نیز حضور داشتند و اشکالات این شعب به آنها اعلام شد.

سلیمی یادآور شد: اعضای کمیسیون آموزش از شعب بین الملل دانشگاههای کشور بازدید کرده بودند و اشکالات عمده ای که به آنها وارد است را در این جلسه عنوان کردند.

وی اظهار داشت: از جمله انتقادات وارده به وضعیت شعب بین الملل دانشگاهها، شهریه کلان آنها، ساختارهای فیزیکی نامتناسب با حد متعارف یک شعبه بین المللی، نحوه پذیرش دانشجو و کیفیت آموزشی بود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر هدف تاسیس این شعب جلوگیری از خروج دانشجویان ایرانی و ادامه تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت خارجی و همچنین جذب دانشجوی خارجی بود که این اهداف چندان محقق نشده است.

وی اساتید پروازی و نبود ارتباط جدی آنها با دانشجویان و کمبودهای جدی امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی را از دیگر اشکالات کمیسیون آموزش مجلس به شعب بین الملل دانشگاهها برشمرد و به مهر گفت: ما معتقدیم این واحدها در رسیدن به هدف خود موفق نبوده اند.

سلیمی با اشاره به پاسخهایی که از سوی وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد وضعیت این شعب بین المللی گفت: مسئولان مربوطه گزارشهایی را در مورد نحوه تاسیس این شعب بین المللی ارائه کردند.

وی در خصوص این گزارش یادآور شد: هدف تشکیل شعب بین الملل از سوی مسئولان، پیشگیری از خروج جوانان ایرانی و صدمات غیرقابل جبران فرهنگی که به کشور وارد می شود، عنوان شد. چرا که این مسئولان معتقد بودند که تحصیل دانشجویان ایرانی در کشورهایی که کیفیت علمی خوبی ندارند موجب تحقیر آنها می شود و ضمن اینکه به توان علمی کشور نیز چیزی اضافه نمی شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: همچنین پیشگیری از خروج ارز از کشور و تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاههای که مدارک غیرقابل دفاعی به این دانشجویان می دهند، از دیگر اهداف تاسیس این شعب عنوان شد.

وی با اشاره به بخش دیگری از توضیحات مسئولان آموزش عالی در خصوص شعب بین الملل دانشگاههای کشور گفت: مسئولان عنوان کردند که پذیرش دانشجو در جهان تبدیل به صنعت شده است و درآمدهای میلیاردی برای کشورها به همراه دارد و ایران نیز برای عقب نماندن در این رقابت نیاز به حضور موثر در این عرصه دارد.

سلیمی گفت: نکته دیگر اینکه مناطق آزاد تجاری تنها در بعد تجارت رشد کرده اند و وجود دانشگاهها و واحدهای بین المللی در آنها می تواند در سایر ابعاد نیز به این مناطق رشد ببخشد و باعث تحول در آن واحدها شود.

وی تاکید کرد: مقرر شد اشکالاتی که همگان به آن اذعان داشتند به زودی از سوی روسای دانشگاهها و واحدهای بین المللی به اعضای کمیسیون منتقل شود و برنامه مدون و یک دستورالعمل یکسان برای این موضوع تدوین شود.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعضای کمیسیون نیز آمادگی خود را برای رفع موانع قانونی در مورد مسائل شعب بین الملل اعلام داشتند.

وی تاکید کرد: شعب بین الملل دانشگاهها باید با توجه به نامی که برای آنها انتخاب شده است فعالیت کنند و در این راه تنها نمی توان با تبلیغات منفی برای سایر دانشگاههای جهان پیشرفت کرد بلکه باید مسئولیت های خود را نیز به نحو درستی پاسخگو باشند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر یکشنبه در پرونده ای اختصاصی مشکلات شعب بین الملل دانشگاههای کشور را مورد بررسی قرار داد.