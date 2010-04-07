راز موتورهای آلوده جستجو/ گوگل؛ پر مصرف و آلاینده محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جستجوی یک موضوع در موتور جستجو به واسطه میلیونها رایانه که در مخزنی بزرگ قرار گرفته اند انجام می گیرد که تمامی آنها با اتصال به یکدیگر سیستمی بسیار بزرگ را به وجود آورده اند. این سیستم مانند دیگر سیستمها از قوانین ترمودینامیک پیروی کرده و در نتیجه انرژی را به هدر می دهند.

قانون اول ترمودینامیک می گوید برای انجام کار انرژی لازم است، حتی اگر این کار حرکت دادن یک الکترون بر روی لایه ای سیلیکونی باشد. قانون دوم می گوید هیچ موتوری کامل نیست به این معنی که برخی از ورودی ها از قبیل حرارت در موتور ناپدید می شوند، اینها اختلالاتی هستند که در هنگام جستجو در موتورهای جستجو به وجود خواهند آمد.

دسترسی به یک صفحه از جستجوی موفق می تواند نظم و ترتیب را در بخشی از جهان کاربر به وجود آورد اما در پس سرورهایی که این جستجو را به سرانجام می رسانند، همه چیز برآشفته و درهم است. فعالیتهای حرارتی اتمهای سیلیکونی مولکولهای هوا را در پس CPU برآشفته ساخته و آنها را گرم می کند. در نتیجه میزان انرژی مورد نیاز برای تغذیه فنهای رایانه و تهویه هوای درون سیستم برای خنک نگاه داشتن کل مخزن رایانه ها افزایش خواهد یافت.

در جستجوی هر موضوعی که باشید یافتن آن چرخه یکسانی را پیش رو دارد: حرکت دادن اتمها و سپس سرد کردن آنها. هردو این مراحل انرژی مصرف می کنند که مقادیر این انرژی متناسب با نوع مصرف و میزان مصرف از موتورهای جستجو متفاوت است.

شرکت گارتنر تخمین زده است شرکت گوگل در حدود یک میلیون سرور دارد که هر یک در حدود یک کیلووات انرژی مصرف می کنند. در نتیجه گوگل در هر ساعت یک میلیون کیلووات بر ساعت انرژی الکتریکی مصرف می کند. گوگل در ساعت پاسخگوی 10 میلیون جستجو توسط کاربرانش است، در نتیجه یک جستجو، انرژی برابر هزینه روشن نگاه داشتن یک لامپ 100 واتی به مدت یک ساعت را خواهد داشت.

این میزان مصرف انرژی هرگز پدیده ای مثبت و خوشایند نخواهد بود و حتی اگر بدانیم میانگین جستجوی روزانه آمریکایی ها 1.5 جستجو باشد این میزان به صورت حتم افزایشی چشمگیر خواهد داشت.

بر اساس گزارش لایو ساینس، آژانس محافظت از محیط زیست آمریکا تخمین زده است مراکز اطلاعاتی، کاربران اصلی 1.5 درصد از انرژی ایالات متحده هستند. در این صورت می توان تصور کرد هزاران جستجوی اینترنتی هر یک از کاربران چه میزان انرژی صرف خواهد کرد و هنگامی که تمامی 6 بیلیون جمعیت حاضر بر روی سیاره تقاضای دسترسی همسان به اینترنت را دارند، چه حجم انرژی از دست رفته و چه میزان آلودگی زیست محیطی به بار خواهد آمد؟