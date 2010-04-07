چهاردهمین اجلاس روسای دانشگاه های حاشیه خزر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مباحثی در زمینه شرکت در اجلاس و المپیاد ورزشی در جمهوری داغستان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر در ایران شامگاه سه شنبه در این نشست به طرح موضوعات قابل بحث در جلسه پرداخت و گفت: اجلاس اتحادیه و المپیاد ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر ‌که در نیمه اول خرداد در جمهوری داغستان برگزار می شود دارای دو بخش جداست.

رامین رحمانی افزود: در زمینه اجلاس چندین فعالیت پیش بینی شده که بیانیه تجدید پیمان وزیرعلوم، نقطه عطف آن است.

وی خاطرنشان کرد: هریک از دانشگاه ها که در زمینه همکاری های مشترک دانشگاههای حوزه دریای خزر موضوعی به نظرشان می رسد، آن را به طور سر فصلی بیان کنند تا این موضوعات در بیانیه ای که توسط رئیس یکی از دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر قرائت می شود گنجانده شود تا این پیام،‌ پیامی در خور شأن، رتبه،‌ اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی باشد، البته باید توجه داشت که پیامی که از طرف روسای دانشگاه ها داده می شود باید رنگ و بوی کاملا علمی داشته باشد.

رحمانی عنوان کرد: اجلاس از چهارمیز گرد تحت عناوین توسعه علمی و توسعه پایدار، ‌مسائل اکولوژی دریای خزر، همکاری های مشترک در سطح جوانان و دورنمای همکاری های اقتصادی دولتهای دریای خزر تشکیل می شود که لازم است هر کدام از روسای دانشگاه های شرکت کننده از جمهوری اسلامی ایران در هر یک از میزگردها صحبت و اظهار نظر داشته باشند.

وی افزود: برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است که وقتی نمایندگانش در جلساتی حاضر می شوند با اقتدار و زمینه علمی و اطلاعاتی بالایی حضور داشته باشند.

رحمانی به شرایط و نحوه برگزاری المپیاد دانشجویی پرداخت و گفت: مهمترین مسئولیتی که در طول این سفر وجود دارد مراقبت فرهنگی از دانشجویان است.

نمایندگان دانشگاه های شرکت کننده در جلسه به ایراد سخن پرداخته و مشکلات و مسائل سالهای قبل را بررسی و در راستای برطرف شدن آنها نظرات و پیشنهاداتی را بیان کردند.

در این نشست، تعداد اعضای شرکت کننده از هر دانشگاه برای شرکت در المپیاد ورزشی مشخص و مقرر شد برنامه ریزی دقیق تر با حضور نماینده تام الاختیار تربیت بدنی هر دانشگاه به جلسه ای در تاریخ یکشنبه 21 فروردین ماه در دانشگاه گیلان موکول شد.

در این اجلاس دکتر مجد، نماینده وزیر امور خارجه، خانم دکتر آرمیده، نماینده وزیر علوم، روسا و نمایندگان دانشگاههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، مازندران، گیلان، صنعتی بابل و دانشگاه بین المللی قزوین شرکت داشتند.