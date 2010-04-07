بسیاری از تصمیم گیریهای حوزه سلامت در اختیار وزیر بهداشت نیست

دکتر علی رضا زالی در ارتباط با مشکلات حوزه سلامت به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بسیاری از مدیریت تصمیم گیریها در حوزه سلامت در اختیار وزیر بهداشت نیست.

مشکلاتی از قبیل پابرجا ماندن مطالبات داروخانه ها از بیمه ها و مشکلاتی که در اجرای طرح پزشک خانواده با آنها مواجه هستیم، از جمله مسائلی است که وزارت بهداشت را درگیر ساخته اما نمی تواند اقدام عاجلی در خصوص حل این مشکلات انجام دهد.

زالی با اشاره به مطالبات معوق مراکز درمانی و داروخانه ها از بیمه ها، افزود: بسیاری از ابزار دریافت این مطالبات در اختیار وزیر بهداشت نیست در صورتی که تولیت نظام سلامت باید به وزارت بهداشت واگذار شود.

اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان تنها راهکار ارتقای نظام سلامت تلقی می شود که به دلیل مشکلات پیش رو آن طور که باید و شاید تاکنون موفق نبوده است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که سرمایه گذاری و سیاستگذاریهای حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت نیست، در عین حال تلاش مدیران این وزارتخانه برای حل مشکلات را ستود و گفت: یکی از اقدامات این وزارتخانه در دوره جدید، حرکت به سمت قیمت تمام شده برای تعیین هزینه های سلامت بوده است.

زالی همچنین از اجرای طرح پزشک خانواده به عنوان راهکاری برای ارتقای نظام سلامت نام برد و افزود: اجرای موفق این طرح به شدت وابسته به همگرایی وزرای بهداشت و رفاه است.