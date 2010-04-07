مجمع نمایندگان استان یزد خواستار شناسایی هتاکان به مقبره آیت الله خاتمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، اعضای این مجمع که شامل کاظم فرهمند، محمدکریم عابدی، محمدرضا تابش، حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی زاده و علی اکبر اولیا می شود در جلسه علنی مجلس در تذکری آیین‌ نامه ای به وزیر کشور، ضمن محکومیت هتک حرمت مقبره آیت الله سید روح الله خاتمی، نماینده امام (ره) در استان یزد، خواستار شناسایی و معرفی جسارت کنندگان به مقبره ایشان شدند.

اعضای مجمع نمایندگان استان یزد در این تذکر آورده اند: دو ماه پیش عناصر منحرف مبادرت به آتش زدن درب بیت شهید محراب آیت الله صدوقی در یزد کردند که توسط شخصیت ‌ها و نهادها محکوم شد ولی متاسفانه نسبت به شناسایی و معرفی مجرمان نتیجه ‌ای حاصل نشد و به دنبال آن طی چند روز گذشته به مقبره دومین نماینده امام و امام جمعه یزد و پیام حضرت امام(ره) در بیان فضایل آن شخصیت وارسته و بزرگ که در مقبره نصب بوده است، اهانت شد.

در این تذکر همچنین آمده است: با توجه به اینکه آن شخصیت بزرگ از سرمایه‌ های انقلاب و استان یزد هستند، ما ضمن محکوم کردن این فتنه که حضرت امام (ره) و یاران نزدیکش را هدف قرار داده است، خواستار تسریع در برخورد جدی با عوامل منحرف و مجرم این هتاکی ‌ها هستیم.

یکشنبه شب گذشته افرادی ناشناس اقدام به پاشیدن رنگ سفید بر روی مقبره آیت الله خاتمی، تمثال آیت الله خاتمی و پیام امام خمینی (ره) در درگذشت این عالم که بر روی سنگ حک شده است، کردند.