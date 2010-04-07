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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

گواردیولا:

بازی خطرناکی را بردیم / از پنج شنبه به "ال کلاسیکو" فکر می‌کنم

بازی خطرناکی را بردیم / از پنج شنبه به "ال کلاسیکو" فکر می‌کنم

پپ گورادیولا، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، پس از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گفت دیدار با آرسنال می توانسته برای تیم او خطرساز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا بامداد امروز در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم رقابت های لیگ قهرمانان با نتیجه 4 بر یک مقابل آرسنال به پیروزی رسید و به نیمه نهایی صعود کرد.

برپایه گزارش گل، گواردیولا در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ما در این دیدار بر توپ و میدان مسلط بودیم. البته وقتی یک گل خوردیم، بازی خطرناک شد اما با گل تساوی، آرامش خود را بازیافتیم.

وی افزود: ما نسبت به آنچه در دیدار با آرسنال انجام دادیم رضایت کامل داریم و من قصد دارم تا روز پنج شنبه با فکر آن لذت ببرم. اما از روز پنج شنبه و جمعه به "ال کلاسیکو" فکر می کنم.

کد مطلب 1059165

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