به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا بامداد امروز در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم رقابت های لیگ قهرمانان با نتیجه 4 بر یک مقابل آرسنال به پیروزی رسید و به نیمه نهایی صعود کرد.

برپایه گزارش گل، گواردیولا در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ما در این دیدار بر توپ و میدان مسلط بودیم. البته وقتی یک گل خوردیم، بازی خطرناک شد اما با گل تساوی، آرامش خود را بازیافتیم.

وی افزود: ما نسبت به آنچه در دیدار با آرسنال انجام دادیم رضایت کامل داریم و من قصد دارم تا روز پنج شنبه با فکر آن لذت ببرم. اما از روز پنج شنبه و جمعه به "ال کلاسیکو" فکر می کنم.